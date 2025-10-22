Jedan "tajni sastojak" učinit će vaše špagete bolognese boljima neko ikad

Jedan topli začin savršeno se slaže s mljevenom govedinom, zdrobljenim rajčicama, smeđim šećerom i suhim origanom, a to je - mljeveni cimet! Napravite duplu količinu i zamrznite pola – tako ćete sljedeći put imati domaći Bolognese gotov u trenu, piše SRF.