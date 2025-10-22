Oglas

Jedan "tajni sastojak" učinit će vaše špagete bolognese boljima neko ikad

N1 Info
22. lis. 2025. 21:33
Bolonjezi
Ilustracija / Pixabay

Bolognese je ultimativni obiteljski recept, a uz to i povoljan za džep! No kako ovu talijansku klasiku podići na višu razinu?

Jedan topli začin savršeno se slaže s mljevenom govedinom, zdrobljenim rajčicama, smeđim šećerom i suhim origanom, a to je - mljeveni cimet! Napravite duplu količinu i zamrznite pola – tako ćete sljedeći put imati domaći Bolognese gotov u trenu, piše SRF.

Sastojci

  • 900 g američke Wagyu mljevene govedine
  • 1 žlica ekstra djevičanskog maslinovog ulja
  • 1/2 šalice sitno nasjeckanog žutog luka
  • 4 češnja češnjaka, nasjeckana
  • 1 žlica svijetlog smeđeg šećera
  • 3/4 žličice mljevenog cimeta
  • 1 konzerva (170 g) koncentrata rajčice
  • 1 konzerva (800 g) zdrobljenih rajčica
  • 1 konzerva (800 g) umaka od rajčice
  • 2 žličice suhog origana
  • Sol i papar po ukusu

Upute

  1. U velikom loncu s debljim dnom zagrijte maslinovo ulje na srednje laganoj vatri. Dodajte luk i češnjak te pirjajte uz miješanje dok luk ne omekša, otprilike 5 minuta.
  2. Dodajte smeđi šećer i mljeveni cimet te kuhajte uz miješanje 2 minute.
  3. Pojačajte vatru na srednju. Dodajte mljevenu govedinu i prstohvat soli te kuhajte, usitnjavajući meso špatulom, dok ne posmeđi i više nije ružičasto, oko 5–7 minuta.
  4. Umiješajte koncentrat rajčice i kuhajte, povremeno miješajući, dok se ne počne karamelizirati, oko 5 minuta.
  5. Dodajte zdrobljene rajčice, umak od rajčice i suhi origano. Smanjite vatru na lagano, pokrijte lonac i pustite da se umak krčka 10 minuta.
  6. Maknite poklopac, probajte i po potrebi začinite solju i paprom. Poslužite toplo.
bolognese cimet pasta tjestenina špageti bolonjez

