Rutte dobio oštar odgovor nakon izjave o europskoj obrani: "Ne trebamo Trumpova fanatika!"

No, otkako se američki predsjednik Donald Trump vratio na vlast, njegova administracija inzistira na tome da će Washington biti manje uključen u sigurnost Europe. Nova Nacionalna obrambena strategija SAD-a, objavljena u petak navečer, navodi da će Europljani morati preuzeti vodeću ulogu u suočavanju s prijetnjama, uz argument da je Europa ekonomski i vojno sposobna obraniti se od Rusije.