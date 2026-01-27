Rutte dobio oštar odgovor nakon izjave o europskoj obrani: "Ne trebamo Trumpova fanatika!"

Francuska vlada oštro je odgovorila Marku Rutteu nakon što je glavni tajnik NATO-a izjavio da se Europa ne može obraniti bez Sjedinjenih Država.
Oglas
„Ne, dragi Mark Rutte. Europljani mogu i moraju preuzeti odgovornost za vlastitu sigurnost. Čak se i Sjedinjene Države s time slažu. To je europski stup NATO-a“, rekao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, prenosi Politico.
U ponedjeljak je, odgovarajući na pitanje francuskog krajnje desnog europarlamentarca Pierrea-Romaina Thionneta, Rutte rekao Europskom parlamentu da se kontinent ne može obraniti bez američke potpore. Također je odbacio ideju europske vojske — koncept koji je nedavno ponovno aktualizirao povjerenik EU za obranu Andrius Kubilius — te rekao da je „europski stup [NATO-a] pomalo prazna riječ“.
No, otkako se američki predsjednik Donald Trump vratio na vlast, njegova administracija inzistira na tome da će Washington biti manje uključen u sigurnost Europe. Nova Nacionalna obrambena strategija SAD-a, objavljena u petak navečer, navodi da će Europljani morati preuzeti vodeću ulogu u suočavanju s prijetnjama, uz argument da je Europa ekonomski i vojno sposobna obraniti se od Rusije.
Prošle je godine Trump uspio uvjeriti europske zemlje da povećaju izdvajanja za obranu na 5 posto BDP-a.
Barrot u Francuskoj nije bio jedini koji se usprotivio Rutteovim komentarima.
Muriel Domenach, bivša francuska veleposlanica pri NATO-u, objavila je na X-u da, „uz dužno poštovanje prema glavnom tajniku NATO-a, to nije pravo pitanje… a pravi odgovor: isticanje europske slabosti kako bi se osigurala američka zaštita zastarjeli je pristup i šalje pogrešnu poruku Rusiji“.
Avec tout le respect pour le SG de l’OTAN, ce n’est :— Muriel Domenach (@MurielDomenach) January 26, 2026
▶️ ni la bonne question : elle n’est pas de savoir si l’Europe peut mais si et comment elle doit dissuader toute attaque et se défendre le cas échéant seule
▶️ ni la bonne réponse : brandir la faiblesse européenne pour… https://t.co/3Ga4dXqR2l
Ne spominjući izravno Ruttea, francuska ministrica oružanih snaga Catherine Vautrin rekla je na francuskom radiju da je „ono što danas vidimo nužnost europskog stupa NATO-a“. Ideju jačanja Europljana unutar vojnog saveza, koju je Francuska prvi put iznijela prije nekoliko godina, sada podupiru i druge zemlje, uključujući Njemačku.
Zastupnica u Europskom parlamentu Nathalie Loiseau, bivša francuska ministrica koja danas sjedi u odboru u kojem je Rutte dao sporne izjave, također je podržala Barrotovu kritiku: „To je bio sramotan trenutak. Rutte misli da će grubim ponašanjem prema Europljanima zadovoljiti Trumpa. Ne trebamo Trumpova fanatika. NATO treba uravnotežiti američke i europske napore.“
Rutteove izjave proturječe i procjeni finskog predsjednika Alexandera Stubba, koji je prošlog tjedna u Davosu rekao da se Europljani mogu obraniti sami.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas