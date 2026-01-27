Oglas

šef nato-a

Rutte dobio oštar odgovor nakon izjave o europskoj obrani: "Ne trebamo Trumpova fanatika!"

N1 Info
27. sij. 2026. 11:58
rutte i trump
Jonathan Ernst / REUTERS

Francuska vlada oštro je odgovorila Marku Rutteu nakon što je glavni tajnik NATO-a izjavio da se Europa ne može obraniti bez Sjedinjenih Država.

„Ne, dragi Mark Rutte. Europljani mogu i moraju preuzeti odgovornost za vlastitu sigurnost. Čak se i Sjedinjene Države s time slažu. To je europski stup NATO-a“, rekao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, prenosi Politico.

U ponedjeljak je, odgovarajući na pitanje francuskog krajnje desnog europarlamentarca Pierrea-Romaina Thionneta, Rutte rekao Europskom parlamentu da se kontinent ne može obraniti bez američke potpore. Također je odbacio ideju europske vojske — koncept koji je nedavno ponovno aktualizirao povjerenik EU za obranu Andrius Kubilius — te rekao da je „europski stup [NATO-a] pomalo prazna riječ“.

No, otkako se američki predsjednik Donald Trump vratio na vlast, njegova administracija inzistira na tome da će Washington biti manje uključen u sigurnost Europe. Nova Nacionalna obrambena strategija SAD-a, objavljena u petak navečer, navodi da će Europljani morati preuzeti vodeću ulogu u suočavanju s prijetnjama, uz argument da je Europa ekonomski i vojno sposobna obraniti se od Rusije.

Prošle je godine Trump uspio uvjeriti europske zemlje da povećaju izdvajanja za obranu na 5 posto BDP-a.

Barrot u Francuskoj nije bio jedini koji se usprotivio Rutteovim komentarima.

Muriel Domenach, bivša francuska veleposlanica pri NATO-u, objavila je na X-u da, „uz dužno poštovanje prema glavnom tajniku NATO-a, to nije pravo pitanje… a pravi odgovor: isticanje europske slabosti kako bi se osigurala američka zaštita zastarjeli je pristup i šalje pogrešnu poruku Rusiji“.

Ne spominjući izravno Ruttea, francuska ministrica oružanih snaga Catherine Vautrin rekla je na francuskom radiju da je „ono što danas vidimo nužnost europskog stupa NATO-a“. Ideju jačanja Europljana unutar vojnog saveza, koju je Francuska prvi put iznijela prije nekoliko godina, sada podupiru i druge zemlje, uključujući Njemačku.

Zastupnica u Europskom parlamentu Nathalie Loiseau, bivša francuska ministrica koja danas sjedi u odboru u kojem je Rutte dao sporne izjave, također je podržala Barrotovu kritiku: „To je bio sramotan trenutak. Rutte misli da će grubim ponašanjem prema Europljanima zadovoljiti Trumpa. Ne trebamo Trumpova fanatika. NATO treba uravnotežiti američke i europske napore.“

Rutteove izjave proturječe i procjeni finskog predsjednika Alexandera Stubba, koji je prošlog tjedna u Davosu rekao da se Europljani mogu obraniti sami.

Europska obrambena autonomija Europska sigurnost Europski stup NATO-a Izdvajanja za obranu Uloga SAD-a u obrani Europe mark rutte nato

