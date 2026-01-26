Rutte u EP-u: Mislite da se Europa može braniti bez SAD-a? Nastavite sanjariti!

Tonino Picula (SDP) pitao je glavnog tajnika NATO-a kako vidi sigurnost zapadnog Balkana i što je najveća opasnost na tom području, a Mark Rutte je u odgovoru spomenuo kako “ne možemo nikako prihvatiti stvaranje sigurnosnog vakuuma u Bosni”, kako je “misija KFOR od ključne važnosti za Kosovo” te kako se treba pobrinuti da postoji dijalog sa Srbijom, od čijeg predsjednika Aleksandra Vučića Rutte očekuje da utvrdi odgovornost za dva događaja koja su se dogodila prije par godina (Rutte se tako izrazio, nije spomenuo koja događaja, ali nagađa se da je jedan od njih napad u Banjskoj na Kosovu). Vučić mu je obećao da će utvrditi odgovornost, dodao je Mark Rutte.