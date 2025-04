S kojim se svjetskim liderima papa Franjo nije slagao i zašto?

Podijeli :

S kojim se svjetskim vođama papa nije slagao i koja su pitanja dovela do tih razlika?

Pitanja među kojima su ratovi u Gazi i Ukrajini, klimatske promjene i useljavanje stavljaju preminulog papu Franju u sukob s nekoliko svjetskih vođa. Papin sprovod je u subotu na Trgu svetog Petra, a mnogi svjetski čelnici – uključujući one s kojima je bio u sukobu tijekom svog papinstva – rekli su da će mu prisustvovati.

Dakle, s kojim se svjetskim vođama papa nije slagao i koja su pitanja dovela do tih razlika?

Donald Trump

Franjo se borio s predsjednikom Sjedinjenih Država oko pitanja migracija gotovo čitavo desetljeće.

Zid na granici s Meksikom

Tijekom svoje prve predsjedničke kampanje 2016. Donald Trump obećao je izgraditi “veliki, lijepi zid” duž američke granice s Meksikom. U veljači 2016. tijekom putovanja u Meksiko, Franjo je požalio na Trumpovo obećanje: “Osoba koja razmišlja samo o izgradnji zidova, gdje god oni bili, a ne o izgradnji mostova, nije kršćanin.”

Trump je uzvratio u izjavi objavljenoj na njegovom Facebooku, rekavši: “Ponosan sam što sam kršćanin i kao predsjednik neću dopustiti da se kršćanstvo neprestano napada i slabi.”

Ovo su svjetski lideri koji dolaze na sprovod pape Franje

Govoreći o Trumpovom planu za masovne deportacije, Franjo je dan prije Trumpove inauguracije za drugi mandat u Ovalnom uredu u siječnju rekao: “Ako je to istina, bit će to sramota jer tjera jadne ljude koji nemaju ništa da plate račun za disbalans. To neće uspjeti i to nije način na koji se rješavaju stvari.”

Nakon papine smrti, Trump je na svojoj platformi Truth Social objavio: “Počivao u miru papa Franjo! Neka Bog blagoslovi njega i sve koji su ga voljeli!” Trump je također rekao da će prisustvovati papinom sprovodu s Melanijom Trump“, piše Al Jazeera.

Mauricio Macri i Javier Milei

Franjo je napustio svoj rodni grad, glavni grad Argentine, Buenos Aires, 2013. nakon što je izabran za papu. Papa je obavio više od 45 međunarodnih putovanja tijekom svog papinstva, ali Argentina nije bila među zemljama koje je posjetio. Prije nego što je postao papa, bio je nadbiskup, a potom i kardinal u Buenos Airesu.

Ako su napetosti između Franje i Macrija suptilnije, sadašnji krajnje desni predsjednik Javier Milei otvoreno je prezirao papu.

Dok je Milei vodio kampanju za predsjednika 2023., Papu je opisao kao “predstavu zla na Zemlji”. Međutim, Mileijev ton prema papi omekšao je nakon što je došao na dužnost u prosincu 2023. U veljači 2024. su se susreli u Vatikanu. Milei je rekao da će prisustvovati papinoj sahrani.

Jair Bolsonaro vs Lula

Krčenje šuma i šumski požari poharali su prašumu posljednjih godina, a kao brazilski predsjednik od 2019. do 2023., Jair Bolsonaro provodio je politiku za koju su kritičari smatrali da nazaduje borbu za njezin spas.

2019. papa je pozvao amazonske biskupe da poduzmu hrabre korake kako bi prašuma preživjela. “Ako se sve nastavi kao što je bilo, ako provodimo dane zadovoljni time što su se “stvari oduvijek radile na ovaj način”, tada dar nestaje, zatrpan pepelom straha i zabrinutosti za obranu statusa quo”, rekao je.

▶️ Brazil’s Lula decrees seven-day mourning in Pope Francis’ memory https://t.co/JXm5TNYnuD pic.twitter.com/YOWqNwfOfG — FRANCE 24 English (@France24_en) April 21, 2025

Papa je 2020. godine objavio tekst o iskorištavanju starosjedilačkog stanovništva u Amazoniji i šteti nanesenoj šumama zbog rudarenja i sječe šuma. “Papa Franjo je jučer rekao da je Amazonija njegova, svjetska, svačija”, rekao je Bolsonaro u odgovoru na tekst. “Papa je možda Argentinac, ali Bog je Brazilac”, dodao je.

Aktualni brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva rekao je da će prisustvovati papinom sprovodu s prvom damom Janom Lula da Silva. “Svojom jednostavnošću, hrabrošću i empatijom, Franjo je donio temu klimatskih promjena u Vatikan”, rekao je Lula nakon papine smrti.

Svjetski lideri opraštaju se od pape Franje: “Bio je odan prvak i voljeni otac”

Benjamin Netanyahu

Papa je opetovano osuđivao izraelski rat protiv Gaze, gdje je potvrđeno da je više od 51.000 Palestinaca ubijeno od 7. listopada 2023.

Ali njegova najoštrija kritika izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i rata došla je u studenom kada je talijanski dnevnik La Stampa objavio ulomke iz njegove nove knjige. “Trebali bismo pažljivo istražiti kako bismo procijenili uklapa li se to u tehničku definiciju genocida koju su formulirali međunarodni pravnici i organizacije”, rekao je Papa.

Netanyahu je ugostio Papu 2014., a prema web stranici izraelske vlade, Franjo se u studenom 2023. sastao s predstavnicima izraelskih zarobljenika koje su Hamas i druge palestinske naoružane skupine odveli u Gazu 7. listopada 2023.

Izraelski predsjednik Isaac Herzog izrazio je sućut. “Šaljem svoju najdublju sućut kršćanskom svijetu, a posebno kršćanskim zajednicama u Izraelu – Svetoj zemlji – zbog gubitka njihovog velikog duhovnog oca….”

Vladimir Putin

Ruski predsjednik Vladimir Putin susreo se s Franjom tri puta, a posljednji susret bio je 2021. godine.

U svibnju 2022. papa je prozvao moskovskog patrijarha Kirila, poglavara Ruske pravoslavne crkve, zbog podrške ratu. “Brate, mi nismo državni svećenici. Ne možemo koristiti jezik politike nego onaj Isusov”, rekao je papa opisujući razgovor s Kirilom. Papa je rekao da je upozorio Kirila da ne postane “Putinov oltarnik”.

Putin je izrazio “najdublju sućut” zbog papine smrti u pismu kardinalu Kevinu Josephu Farrellu, komorniku Rimokatoličke crkve. “Tijekom godina svog pontifikata aktivno je promicao razvoj dijaloga između Ruske pravoslavne i Rimokatoličke crkve, kao i konstruktivnu suradnju između Rusije i Svete Stolice”, napisao je Putin.

Čelnici Ukrajine

Franjo je također uznemirio ukrajinske čelnike nakon što je tijekom intervjua u veljači 2024. rekao da bi Kijev trebao imati “hrabrost dići bijele zastave” da pregovara o okončanju rata.

“Naša zastava je žuto-plava. Ovo je zastava s kojom živimo, umiremo i prevladavamo. Nikada nećemo podići nijednu drugu zastavu”, napisao je tadašnji ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmytro Kuleba u odgovoru na X-u.

