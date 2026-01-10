SAD bombardirao Siriju: "Predani smo iskorjenjivanju islamskog terorizma"

"Ovi udari dio su Operacije Hawkeye Strike, koja je pokrenuta i najavljena 19. prosinca 2025. godine po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, kao izravan odgovor na smrtonosni napad ISIS-a na američke i sirijske snage u Palmiri u Siriji, 13. prosinca 2025. godine. U toj zasjedi, koju je izveo terorist ISIS-a, tragično su poginula dva američka vojnika i jedan američki civilni prevoditelj.