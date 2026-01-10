SAD bombardirao Siriju: "Predani smo iskorjenjivanju islamskog terorizma"

Oružane snage SAD-a potvrdile su da su bombardirale Siriju, poručivši da su izvele "opsežne zračne udare".
Oglas
"Danas, oko 12:30 sati po istočnoameričkom vremenu, snage Središnjeg zapovjedništva SAD-a (CENTCOM), zajedno s partnerskim snagama, provele su opsežne zračne udare na više ciljeva ISIS-a diljem Sirije", poručila je komanda vojske SAD-a.
"Ovi udari dio su Operacije Hawkeye Strike, koja je pokrenuta i najavljena 19. prosinca 2025. godine po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, kao izravan odgovor na smrtonosni napad ISIS-a na američke i sirijske snage u Palmiri u Siriji, 13. prosinca 2025. godine. U toj zasjedi, koju je izveo terorist ISIS-a, tragično su poginula dva američka vojnika i jedan američki civilni prevoditelj.
Današnji udari bili su usmjereni na položaje ISIS-a širom Sirije u sklopu naše trajne predanosti iskorjenjivanju islamskog terorizma usmjerenog protiv naših vojnika, sprječavanju budućih napada te zaštiti američkih i partnerskih snaga u regiji. Američke i koalicijske snage ostaju odlučne u progonu terorista koji nastoje nanijeti štetu Sjedinjenim Američkim Državama", stoji u priopćenju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas