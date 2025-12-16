SAD daje sigurnosna jamstva za Ukrajinu: "Mogućnost prekida vatre je zamisliva"

„Danas sam prvi put imao osjećaj... da se svi ponašaju kao saveznici iz jednog tabora“, rekao je poljski premijer Donald Tusk novinarima u svom avionu nakon što je napustio Berlin. „Prvi put sam iz usta američkih pregovarača čuo... da će se Amerika angažirati oko sigurnosnih jamstava za Ukrajinu na takav način da Rusi ne bi imali sumnje da će američki odgovor biti vojni ako Rusi ponovno napadnu Ukrajinu.“