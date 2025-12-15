Trumpov mirovni plan
SAD Ukrajini: Nudimo vam NATO razinu zaštite. Ponuda je vremenski ograničena
Sjedinjene Države nude Ukrajini sigurnosna jamstva slična onima koja bi dobila kao članica NATO-a, rekli su američki dužnosnici u ponedjeljak.
Ta ponuda predstavlja najsnažnije i najizričitije sigurnosno obećanje koje je administracija Donalda Trumpa dosad iznijela Ukrajini, ali dolazi s implicitnim ultimatumom: prihvatite je sada ili sljedeća verzija neće biti tako izdašna, piše Politico.
Prijedlog takozvanih jamstava nalik na Članak 5. dolazi u trenutku maratonskih razgovora među posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom, zetom predsjednika Donalda Trumpa i savjetnikom Jaredom Kushnerom te ukrajinskim i europskim dužnosnicima u Berlinu, dok Washington nastoji izvršiti pritisak na Kijev da prihvati uvjete koji bi okončali rat.
Američka ponuda pokušaj da se zabrinutosti ublaže
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i mnogi europski čelnici nerado su pristajali na dogovor bez izričitih američkih sigurnosnih jamstava, strahujući da bi Rusija, nakon određenog vremena, ponovno mogla napasti.
Čini se da je ova najnovija američka ponuda pokušaj da se te zabrinutosti ublaže, ali i da se Zelenskog potakne na brzo djelovanje.
„Temelj tog sporazuma je u tome da se osiguraju doista snažna jamstva, nalik na Članak 5.“, rekao je visoki američki dužnosnik. „Ta jamstva neće zauvijek biti na stolu. Ona su na stolu sada, ako se postigne zaključak na dobar način.“
Rasprave tijekom vikenda uglavnom su se usredotočile na razradu sigurnosnih jamstava koja bi SAD i Europa pružili Ukrajini, ali su obuhvatile i teritorijalna pitanja te druge teme. Witkoffu i Kushneru pridružio se general Alexus Grynkewich, zapovjednik američkog Europskog zapovjedništva i ujedno najviši zapovjednik NATO-a.
Moskva se još nije očitovala o novim dogovorima
SAD očekuje da bi Rusija u konačnom dogovoru prihvatila takav aranžman, kao i dopuštanje Ukrajini da se pridruži Europskoj uniji. To bi se moglo pokazati pretjerano optimističnom procjenom, s obzirom na dosadašnje odbijanje Kremlja da popusti u mirovnim pregovorima. Moskva se još nije očitovala o novim dogovorima koji se posljednjih dana razrađuju u Europi.
„Vjerujemo da će Rusi u konačnom dogovoru prihvatiti sve ove stvari koje omogućuju snažnu i slobodnu Ukrajinu. Rusija je u konačnom dogovoru naznačila da je bila otvorena za to da se Ukrajina pridruži EU“, rekao je drugi američki dužnosnik. Obojici je zajamčena anonimnost zbog osjetljive prirode pregovora.
Nije bilo jasno kada i na koji će način Trumpova administracija iznijeti nove detalje Moskvi. Rusija očekuje da će je američka strana obavijestiti o razgovorima, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Dodao je da je Putin „otvoren za mir, za ozbiljan mir i ozbiljne odluke. Apsolutno nije otvoren za ikakve trikove usmjerene na odugovlačenje“.
Kremlj je u ponedjeljak rekao da očekuje da ga američka strana obavijesti o berlinskim razgovorima.
Upitan bi li pregovori mogli biti završeni do Božića, Peskov je rekao da je pokušaj predviđanja mogućeg vremenskog okvira mirovnog sporazuma „nezahvalan zadatak“.
Ukrajinsko izaslanstvo ugodno „iznenađeno“ Trumpovom spremnošću
Drugi američki dužnosnik rekao je da je ukrajinsko izaslanstvo bilo ugodno „iznenađeno“ Trumpovom spremnošću da pristane na čvršća sigurnosna jamstva i da ih da na ratifikaciju Kongresu kako bi opstala i nakon njegova predsjedničkog mandata.
Američka strana također je pohvalila europske partnere, koji su mjesecima bili zabrinuti da će Trumpov tim prisiliti Ukrajinu da pristane na nepovoljne uvjete. I europski dužnosnici zvučali su optimistično.
„Pravna i materijalna sigurnosna jamstva koja su SAD ovdje u Berlinu stavile na stol izvanredna su“, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz novinarima na konferenciji za medije nakon razgovora u ponedjeljak.
Trump "zadovoljan smjerom u kojem se stvari odvijaju"
Tijekom vikenda Zelenski je priznao da Ukrajina neće tražiti članstvo u NATO-u, što je uvjet koji Rusija već dulje vrijeme postavlja.
Trump, koji je preskočio ovotjedne sastanke u Berlinu, ali je dvaput bio informiran od Witkoffa i Kushnera, planirao je u ponedjeljak uključiti se u večeru s prisutnim šefovima država, ministrima vanjskih poslova i sigurnosnim dužnosnicima, rekli su američki dužnosnici.
„Stvarno je zadovoljan smjerom u kojem se stvari odvijaju“, rekao je prvi američki dužnosnik.
Witkoff i Kushner također su nastojali suziti razlike između Ukrajine i Rusije oko toga koji bi teritorij Moskva kontrolirala u konačnom dogovoru. Rusija je dosad inzistirala na kontroli istočne ukrajinske regije Donbas, uključujući i dijelove koje još nije osvojila.
"Vjerujemo da smo vjerojatno riješili oko 90 posto pitanja"
Jedan američki dužnosnik rekao je da su se razgovori bavili mnogim konkretnim teritorijalnim pitanjima te naveo da je u pripremi prijedlog, još nefinaliziran, prema kojem bi Rusija i Ukrajina podijelile kontrolu nad nuklearnom elektranom Zaporižja, pri čemu bi svaka zemlja imala pristup polovici proizvedene energije.
Američki dužnosnici uglavnom su izbjegavali iznositi detalje o tome kako namjeravaju premostiti druge razlike oko teritorijalnih sporova. Rekli su da su Zelenskog ostavili s „idejama koje potiču na razmišljanje“ o tome kako to učiniti.
Nakon što Zelenski odgovori na prijedloge, Witkoff i Kushner razgovarat će o tome s Rusijom.
„Osjećamo se jako dobro u vezi s napretkom koji smo postigli, uključujući i oko teritorija“, rekao je prvi dužnosnik.
Sljedeći korak bit će sazivanje radnih skupina u SAD-u, vjerojatno u Miamiju već ovog vikenda, gdje će vojni dužnosnici proučavati karte kako bi riješili preostala teritorijalna pitanja.
„Vjerujemo da smo vjerojatno riješili oko 90 posto pitanja između Ukrajine i Rusije, ali još ima nekih stvari koje treba razraditi“, rekao je prvi američki dužnosnik.
