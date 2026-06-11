SAD i Iran razmjenjuju napade. Trump: "Bombardirat ćemo ih do smrti ako odmah ne potpišu"

Sjedinjene Države i Iran nekoliko su puta razmjenjivali vatru otkako je probni prekid vatre stupio na snagu, čak i dok su pregovarači bezuspješno tražili kraj rata, koji je sada u četvrtom mjesecu. Trump je više puta rekao da je dogovor blizu, iako nije bilo znakova napretka, a istovremeno je prijetio nastavkom bombardiranja.