Josipović osudio napad na Iran: "Bojim se jednog od mogućih scenarija..."

U sjeni rata u Iranu, Globalni forum u Bakuu u Azerbajdžanu završio je u subotu panelom o tome kako ponovno uspostaviti međunarodni sustav, uz oštra upozorenja o posljedicama ako se ne pronađe diplomatsko rješenje sukoba. Neki su čelnici upozorili da će se povijest ponoviti ako ne dođe do temeljite reforme sustava, piše Euronews.
Dvojica bivših lidera iz regije nekada poznate kao „balkansko bure baruta” kritizirala su američko-izraelski rat protiv Irana, tvrdeći da je on produbio globalnu krizu nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022.
„Rat protiv Irana pokreće novu krizu nakon Ukrajine, uključujući još jednu veliku silu u rat”, rekao je bivši predsjednik Srbije Boris Tadić za Euronews.
„Sada se Rusija i Sjedinjene Države mogu međusobno kritizirati zbog razgradnje međunarodnog prava, ali to može izazvati velike probleme i krizu u svim regionalnim zemljama. Čak bi i Azerbajdžan mogao biti pogođen.”
Boris Tadić, koji je bio demokratski oporbeni lider tijekom režima Slobodana Miloševića, također je kritizirao bombardiranje Srbije pod vodstvom SAD-a tijekom rata na Kosovu 1999. godine bez rezolucije UN-a, kao i neke današnje poteze velikih sila.
„Kada velike sile pokušavaju osvojiti dijelove drugih suverenih država ili interveniraju, primjerice hvatanjem predsjednika drugih država ili ubijanjem predsjednika država koje su članice Ujedinjenih naroda, to je katastrofalna situacija.”
Što je rješenje? Tadić kaže da izlaza nema bez novog poretka pod vodstvom UN-a.
„Bijela kuća i [američki predsjednik] Donald Trump griješe jer podcjenjuju Iran”, rekao je Tadić. „Oni ne mogu završiti ovaj sukob u nekoliko tjedana. To nije moguće i nije vjerojatno rješenje trenutnog sukoba”, dodao je, naglašavajući da su potrebni posrednici.
Prema Tadiću, nalazimo se na „divljoj strani povijesti” i moramo se vratiti međunarodnom pravu.
„Moramo ojačati autoritet Ujedinjenih naroda i multilateralnih institucija”, rekao je.
Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović, koji je vodio Hrvatsku prema članstvu u Europskoj uniji 2013., također strahuje od globalne spirale pogoršanja ako se ne postigne diplomatsko rješenje.
„Stvari poput nafte kao energije, hrane — mnogo je ljudi koji bježe i pokušavaju pobjeći od rata, a to stvara dodatne probleme. To je i vrlo velik humanitarni problem”, rekao je Josipović.
Zbog toga Josipović strahuje čak i od mogućnosti Trećeg svjetskog rata.
„Ovakvi ratovi imaju tendenciju generirati nove ratove, osobito kada su za njihov razvoj zainteresirane velike sile poput Rusije, Kine i drugih”, rekao je Josipović. „Zato se doista bojim da bi jedan od mogućih scenarija mogao biti i svjetski rat.”
