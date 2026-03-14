promjena u njemačkoj
POLITICO: Merz se okreće protiv Trumpa zbog rata u Iranu
Prošlog tjedna njemački kancelar rekao je američkom predsjedniku da je potpuno usklađen s ciljem rušenja režima u Teheranu. No njegov ton prema ratu sada se naglo mijenja.
Još prošlog tjedna njemački kancelar Friedrich Merz bio je „na istoj strani” s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u pogledu ciljeva rata protiv Irana.
Sada više ne zvuči toliko entuzijastično, piše POLITICO.
Najmoćniji europski čelnik u početnim danima sukoba odlučio je čvrsto stati uz Washington, dok su drugi europski lideri poput španjolskog premijera Pedra Sáncheza i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona američko-izraelske napade osudili kao nezakonite.
No Merz sada mora napraviti nagli zaokret jer postaje sve jasniji gospodarski i sigurnosni utjecaj rata na najveće gospodarstvo Europske unije, te javno izražava strah da Trump nema strategiju izlaska za okončanje borbi u Perzijskom zaljevu.
U petak je tijekom posjeta Norveškoj zauzeo dosad najkritičniji ton. Rekao je da rat otvara „velika pitanja” o sigurnosti i dodao:
„On ima golem utjecaj na naše troškove energije i ima potencijal potaknuti masovne migracije.”
To je velika razlika u odnosu na njegov posjet Washingtonu prošlog tjedna. Tada je, tijekom susreta s Trumpom u Ovalnom uredu, izrazio potporu ciljevima rata koje je postavio američki predsjednik. Čak se i nasmijao kada se Trump hvalio razmjerima štete koju su američki zračni napadi nanijeli Iranu te izjavio da je Berlin potpuno usklađen s Washingtonom u potrebi uklanjanja „diktature” u Teheranu.
No kancelar sada više nije raspoložen za smijeh jer posljedice rata — koji ulazi u treći tjedan — sve više prijete brojnim njemačkim i europskim interesima. Njegova politička izolacija među ključnim europskim saveznicima te rastući pritisak koalicijskog partnera, Socijaldemokratske stranke (SPD), potaknuli su ga da posljednjih dana zauzme oštriji stav prema ratu.
Merz sve više strahuje da će rat u Iranu dodatno produbiti ozbiljne gospodarske probleme njegove zemlje — posebno jer će već oslabljen njemački industrijski sektor pretrpjeti novi udar zbog naglog rasta cijena energije. Također se boji da bi sukob mogao unazaditi europske napore za okončanje ruskog rata u Ukrajini te izazvati novu izbjegličku krizu, upravo u trenutku kada pokušava spriječiti da krajnje desna i antiimigracijska stranka Alternativa za Njemačku (AfD) postane najpopularnija politička snaga u zemlji.
Merz je u petak osudio odluku Trumpove administracije da ublaži naftne sankcije Rusiji kako bi snizila globalne cijene nafte, upozorivši da bi to moglo ponovno napuniti ratnu blagajnu Kremlja i omogućiti Moskvi nastavak invazije na Ukrajinu. Taj potez nazvao je „pogrešnim”.
„Želimo osigurati da Rusija ne iskoristi rat u Iranu kako bi oslabila Ukrajinu”, dodao je Merz.
„Beskonačni rat”
Merz je od početka američko-izraelskih napada slao pomiješane poruke o Iranu. Dan nakon prvog napada izrazio je sumnju da će operacija uspjeti srušiti režim u Teheranu te upozorio na opasnost od „iračkog scenarija”. Ipak, rekao je da Njemačka nije u poziciji „držati lekcije” saveznicima te da podržava njihov cilj promjene režima.
Te proturječne poruke izazvale su čak i zbunjenost u iranskoj vladi.
„Ne znamo koji je stvarni stav Njemačke”, rekao je iranski veleposlanik u Njemačkoj Majid Nili Ahmadabadi za POLITICO. „Čujemo različite glasove iz same vlade.”
No Merz je u srijedu zauzeo nešto oštriji ton prema američko-izraelskim napadima. Stojeći u Berlinu uz češkog premijera Andreja Babiša, izrazio je zabrinutost da SAD i Izrael nemaju plan za završetak sukoba.
„Nemamo interesa za beskonačni rat”, rekao je tada.
Ta promjena djelomično je rezultat sve većeg pritiska unutar EU-a i unutar njegove vlastite koalicijske vlade, gdje zastupnici SPD-a sve otvorenije kritiziraju Merzovu Kršćansko-demokratsku uniju (CDU) zbog prevelike popustljivosti prema Trumpu i napadima na Iran.
„Stav CDU-a sve više gubi potporu”, rekao je René Repasi, zastupnik SPD-a u Europskom parlamentu.
Repasi je dodao da kritika američko-izraelskih napada od strane predsjednika Europskog vijeća Antónia Coste pokazuje koliko je Berlin izoliran. „On zna da je većina država članica uz njega”, rekao je Repasi.
Ovaj tjedan čak se i talijanska premijerka Giorgia Meloni — inače česta Trumpova saveznica — pridružila europskim čelnicima koji su napade na Iran osudili kao kršenje međunarodnog prava.
Merz nije otišao tako daleko — i vjerojatno neće. No političari SPD-a u Berlinu tvrde da je njegov oštriji ton posljednjih dana barem djelomično rezultat pritiska koji su oni izvršili.
„U koaliciji je bilo više rasprava u kojima smo vrlo snažno inzistirali da moramo jasno odbaciti ovaj rat”, rekao je Adis Ahmetović, vodeći zastupnik SPD-a za vanjsku politiku, za radio Deutschlandfunk.
Strah od gospodarskih posljedica i izbjeglica
Merza također potiče zabrinutost zbog gospodarskih rizika dugotrajnog rata, osobito zato što je njemačka energetski intenzivna industrija — koja je već imala probleme prije početka sukoba — posebno osjetljiva na rast troškova.
„Izgledi za gospodarski rast vjerojatno će se i dalje pogoršavati”, napisala je jedna od vodećih njemačkih ekonomistica Veronika Grimm u komentaru za list Handelsblatt. „Za Njemačku to znači da se nade u povratak gospodarskog rasta ponovno smanjuju.”
Očekuje se i da će Njemačka biti među državama EU-a koje će najviše osjetiti posljedice ako eskalacija rata na Bliskom istoku izazove novu izbjegličku krizu.
Prema studiji berlinske Zaklade Rockwool, Njemačka bi bila najčešće odredište za Irance koji bježe od rata — 28 posto ispitanika navelo ju je kao najvjerojatnije odredište, ponajviše zato što u zemlji već živi velika zajednica iranskih izbjeglica.
Ti izazovi dolaze u trenutku kada se Merzovi konzervativci suočavaju s nizom pokrajinskih izbora, u kojima rastuća zabrinutost zbog gospodarstva i rata u inozemstvu igra važnu ulogu — i pomaže jačanju krajnje desnice.
S obzirom na rastuće rizike, Merz je u petak rekao da će raditi na planu za završetak rata kroz razgovore s državama skupine G7 i s Izraelom.
„Njemačka nije strana u ovom ratu i ne želimo to postati”, rekao je Merz. „U tom smislu svi naši napori usmjereni su na okončanje rata.”
