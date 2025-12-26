SAD izvele napad na islamske militante u Nigeriji: "Okrutno ubijaju nevine kršćane"

Nigerijska vlada izjavila je da naoružane skupine ciljaju i muslimane i kršćane, a tvrdnje SAD-a da se kršćani suočavaju s progonom ne predstavljaju složenu sigurnosnu situaciju i ignoriraju napore za zaštitu vjerske slobode. No, pristala je surađivati ​​sa SAD-om kako bi ojačala svoje snage protiv militantnih skupina.