SAD izvele napad na islamske militante u Nigeriji: "Okrutno ubijaju nevine kršćane"

Hina
26. pro. 2025. 07:06
SERGEI SUPINSKY / AFP / SERGEI SUPINSKY / AFP

Sjedinjene Države izvele su zračne napade na militante Islamske države na sjeverozapadu Nigerije, rekao je američki predsjednik Donald Trump, tvrdeći da je skupina napadala kršćane u regiji.

"Večeras su, po mom nalogu kao vrhovnog zapovjednika, Sjedinjene Države pokrenule snažan i smrtonosan udarac protiv terorističkog ološa ISIS-a na sjeverozapadu Nigerije, koji cilja i okrutno ubija, prvenstveno, nevine kršćane, na razinama kakve nisu viđene dugi niz godina, pa čak i stoljećima!“, rekao je Trump u objavi na Truth Social.

"Prethodno sam upozorio ove teroriste da će, ako ne zaustave pokolj kršćana, platiti visoku cijenu, i večeras su platili", rekao je Trump.

Zapovjedništvo američke vojske u Africi objavilo je da je napad izveden na zahtjev nigerijskih vlasti i da je u njemu ubijeno više militanata ISIS-a.

Trump je krajem listopada počeo upozoravati da se kršćanstvo suočava s "egzistencijalnom prijetnjom" u Nigeriji i zaprijetio vojnom intervencijom u toj zapadnoafričkoj zemlji zbog, kako kaže, njezinog neuspjeha u zaustavljanju nasilja usmjerenog na kršćanske zajednice.

Nigerijska vlada izjavila je da naoružane skupine ciljaju i muslimane i kršćane, a tvrdnje SAD-a da se kršćani suočavaju s progonom ne predstavljaju složenu sigurnosnu situaciju i ignoriraju napore za zaštitu vjerske slobode. No, pristala je surađivati ​​sa SAD-om kako bi ojačala svoje snage protiv militantnih skupina.

Stanovništvo zemlje podijeljeno je na muslimane koji žive prvenstveno na sjeveru i kršćane na jugu.

donald trump kršćani napad nigerija

