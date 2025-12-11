Nigerijski novinar za N1 o vjerskom nasilju: Zajednice kršćana spaljuju, stanovnike protjeruju i ubijaju

"Vjersko nasilje i napadi uglavnom na kršćane kod nas su već dugo prisutni. Ako se vratimo u prošlost, vidjet ćemo da su napadi započeli za vrijeme našeg bivšeg predsjednika Goodlucka Jonathana. U početku su ih izvodili pripadnici skupine poznate kao Boko Haram, što se ugrubo prevodi kao "zapadno obrazovanje je zabranjeno". Počeli su 2011. godine, kada su napadi bili usmjereni na crkve. Zapravo, to se poslije proširilo i na napade na zgradu sjedišta UN-a u Abuji, a svjedočili smo i napadima na sjedište policije. Većina napada dolazi od islamističkih skupina: Boko Harama, Islamske države - Zapadna Afrika, organizacije Ansaru, različitih skupina. To traje već više od 10 godina, i to u velikim razmjerima. Traje više od 10 godina. Kad pitate tko je najviše ugrožen, govorimo o kršćanskim zajednicama smještenima u južnoj Kaduni, u saveznoj državi Plateau, u Benueu, Tarabi, Adamawi, Kwari, državi Niger... I to se nastavlja. Tijekom godina velik je broj ljudi ubijen, uglavnom kršćana.