SAD "zaplijenio" još jedan tanker kod Venezuele

Hina
20. pro. 2025. 22:55
FILE PHOTO: An oil tanker is seen on Lake Maracaibo in Venezuela's western state of Zulia March 1, 2008.
REUTERS/Jorge Silva/File Photo

Američka Obalna straža zaplijenila je u subotu u blizini obale Venezuele prvi put sankcionirani naftni tanker, dodatno zaoštrivši sukob između dviju zemalja, prenijeli su američki mediji.

Pozivajući se na američke dužnosnike, televizijski kanali NBC News i ABC News izvijestili su da je američka vojska pružila potporu toj operaciji prebacivši pripadnike Obalne straže na brod i prateći je iz zraka.

Američki predsjednik Donald Trump naredio je u srijedu u objavi na svojoj platformi Truth Social "potpunu blokadu svih sankcioniranih naftnih tankera koji dolaze u Venezuelu i odlaze iz nje".

Odluku je opravdao tvrdnjom da je ta južnoamerička država ukrala naftu, zemlju i drugu imovinu od SAD-a, što mora vratiti.

Trump je optužio režim venezuelanskoga autoritarnog vođu Nicolasa Madura da koristi "naftu s tih ukradenih naftnih polja za financiranje samih sebe, narko-terorizma, trgovine ljudima, ubojstava i otmica".

Ranih 2000-ih, Venezuela je nacionalizirala naftna polja, što je pogodilo strane i također američke kompanije. To je dovelo do spora oko isplate odštete. Godine 2019., u svojem prvom mandatu, Trump je nametnuo sankcije državnoj naftnoj kompaniji PDVSA-i.

Samo nekoliko dana prije objave blokade, američka vojska već je bila preuzela kontrolu nad jednim naftnim tankerom u blizini obale Venezuele.

Teme
Blokada tankera Donald Trump Nicolas Maduro SAD Venezuela američki imperijalizam

