SAD želi kupiti mineral ključan za vojne svrhe. Glavni proizvođač? — Kina

Agencija za logistiku pri američkom ministarstvu obrane (DLA) planira od ogranka rudarske kompanije Rio Tinto u idućih pet godina kupiti skandijev oksid u vrijednosti do 40 milijuna dolara kako bi napunila zalihe.
Skandij spada u skupinu rijetkih zemnih minerala i igra važnu ulogu u tehnološkom i u sektoru vojne opreme. Glavni je proizvođač Kina koja je pak uvela kontrolu izvoza.
"Skandij smo donedavno nabavljali primarno iz Kine. Krajem 2024. Kina je uvela kontrole izvoza skandija koje su ograničile opskrbni lanac i potaknule nas na kupnju za zalihe Nacionalne obrane", navodi se u dokumentu koji je DLA objavila prošli tjedan.
Američka agencija namjerava kupiti 6,4 tona skandijevog oksida u razdoblju od pet godina.
U prvoj godini planiraju kupiti gotovo dvije tone, odnosno oko pet posto ukupne prošlogodišnje svjetske proizvodnje tog materijala. Lani je prema podacima Američkog geološkog zavoda proizvedeno ukupno 40 tona skandijevog oksida, uz proizvodne kapacitete od 80 tona.
Kako bi potaknuo domaću ponudu skandija, SAD je u kolovozu dodijelio 10 milijuna dolara kompaniji Elk Creek Resources, ogranku rudarske tvrtke NioCorp Developments, koja skandij planira proizvoditi na jugu savezne države Nebraske.
Do tada Washington mora nabavljati taj metal, koji se upotrebljava u mnogim obrambenim sustavima, iz inozemstva.
"Rio Tinto Services Inc. jedini je dostupni prodavač koji može ispuniti državne potrebe za tim proizvodom u kapacitetu nužnom za ugovor", navodi se u dokumentu DLA.
Uprava britansko‑australske rudarske kompanije odbila je komentirati poslovna pitanja, dodavši ipak da "aktivno surađuje s američkom vladom kako bi se utvrdile prilike i iskoristila dostupna potpora države za veću domaću proizvodnju i jačanje opskrbnih lanaca za američko tržište".
U 2020. znanstvenici iz Rio Tinta razvili su postupak koji omogućuje izdvajanje skandijevog oksida visokog stupnja čistoće iz otpadnih tokova u proizvodnji titanijevog dioksida.
"Rio Tinto ima jedinstvenu poziciju i može pomoći u opskrbi materijalima ključnima za budućnost Amerike", izjavila je uprava kompanije za Reuters.
Kompanija je u pogonu u kanadskom Quebecu počela proizvoditi skandijev oksid prije tri godine i njegov kapacitet trenutno iznosi tri tone godišnje, napominje Reuters.
