Orbanov uvjet oko Ukrajine - procjena štete na naftovodu Družba

Bernadett Szabo / REUTERS

Mađarski premijer Viktor ​Orban u srijedu je zatražio od ⁠EU-a "misiju za utvrđivanje činjenica" kako bi se procijenila šteta na naftovodu Družba u Ukrajini i sugerirao da bi to moglo pomoći u deblokiranju novih EU sredstava za Ukrajinu, prenosi u četvrtak Reuters.

"Mađarska podržava ideju misije za utvrđivanje činjenica uz sudjelovanje stručnjaka koje delegiraju Mađarska i Slovačka kako bi provjerili stanje na naftovodu Družba", rekao je Orban u pismu predsjedniku Europskog vijeća Antoniju Costi u koje je Reuters imao uvid.

Orban je rekao da je svjestan političkih teškoća uzrokovanih odgodom velikog zajma EU-a Ukrajini. "Moja inicijativa također ima za cilj olakšati vremenski okvir rješavanja ovog pitanja", navodi se u pismu.

Mađarska je ovog tjedna blokirala nove sankcije Rusiji i zajam Ukrajini kao odgovor na zaustavljanje protoka nafte kroz Družbu.

Ukrajina tvrdi da naftovod još nije popravljen nakon štete nanesene ruskim napadima krajem siječnja.

Isporuke ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj prekinute su 27. siječnja, otkada je, tvrdi Kijev, u ruskom napadu oštećena oprema naftovoda u zapadnoj Ukrajini.

Slovačka i Mađarska tvrde da je Ukrajina kriva za prekid od već gotovo mjesec dana.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je tijekom posjeta Kijevu u utorak povodom četvrte godišnjice ruske invazije da EU traži od Ukrajine da ubrza popravke.

Popravak naftovoda Družba, kojim se ruska nafta prevozi u istočnu Europu, ne može se dovršiti brzo unatoč zahtjevima Europske unije i negodovanju Mađarske, izjavio je u srijedu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

Mađarska je optužila Kijev da namjerno odgađa ponovno stavljanje naftovoda u pogon, glavne rute za isporuku ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj od 1960-ih, koji je i dalje radio unatoč ratu.