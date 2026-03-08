Prosvjedi protiv britanske vojske u europskoj zemlji: "Van s bazama smrti!"

Yiannis Kourtoglou / REUTERS

Lokalni stanovnici na Cipru intenzivirali su prosvjede tražeći da se britanske vojne baze na tom otoku zatvore nakon što je početkom mjeseca na jednu od njih pao iranski dron lansiran iz Libanona.

Velika Britanija se suočava sa sve glasnijim pozivima da povuče svoje vojne baze s Cipra, dok lokalno stanovništvo pojačava prosvjede protiv objekata koje smatra prijetnjom svojoj sigurnosti nakon dosad nezabilježenog napada dronom na zračnu bazu RAF Akrotiri.

Bijes lokalnog stanovništva prelio se na ulice glavnog grada Nikozije gdje su prosvjednici, uz povike "Van s bazama smrti!", u subotu marširali prema predsjedničkoj palači, u strahu da bi mediteranska država mogla biti uvučena u širi sukob s Iranom, prenosi Dnevnik.hr.

"One su opasnost za našu sigurnost i nikada nisu ni trebale biti ovdje“", rekao je Mathaios Stavrinides, kritizirajući postojanje baza koje su uspostavljene kao dio dogovora o neovisnosti otoka. "Želimo da budu zatvorene."

Rastuće protivljenje dolazi u trenutku kada je ministar vanjskih poslova zemlje, Constantinos Kombos, rekao za Guardian da je dron iranske proizvodnje koji je pogodio zračnu bazu lansiran iz Libanona, gdje djeluje iranska saveznička skupina Hezbollah te jedinice Iranske revolucionarne garde.