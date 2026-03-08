Oglas

zakon o biračima

Trump prijeti Kongresu: "Neću potpisivati druge zakone dok ovo ne bude usvojeno"

author
Hina
|
08. ožu. 2026. 15:42
Donald Trump
SAUL LOEB / AFP

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u nedjelju da neće potpisati nijedan drugi zakonski prijedlog dok Kongres ne odobri zakon o biračima za koji demokrati vjeruju da bi određenim biračima uskratio pravo glasa.

Oglas

U objavi na svojoj platformi Truth Social, Trump je postavio čvrst uvjet za zakon "SAVE America Act", koji je u veljači prošao u Zastupničkom domu pod vodstvom republikanaca, ali se suočava s teškom bitkom u Senatu, koji je također pod kontrolom republikanaca.

"Ja, kao predsjednik, neću potpisivati druge zakone dok ovo ne bude usvojeno", poručio je Trump, koji vikend provodi u svom golf klubu Doral na Floridi.

Ako zakonodavci usvoje neki zakonski prijedlog, a on ne poduzme ništa deset dana dok Kongres zasjeda, mjera postaje zakon i bez njegova potpisa.

Zakon "SAVE America" zahtijevao bi dokaz o državljanstvu pri registraciji za glasanje na kongresnim izborima u studenom te bi nametnuo kaznene mjere izbornim dužnosnicima koji registriraju bilo koga bez potrebne dokumentacije.

Čelnici Demokratske stranke kažu da taj zakon pokušava suzbiti glasovanje i potkopati njihove izborne šanse u trenutku kada im neovisni analitičari daju prednost za preuzimanje kontrole nad Zastupničkim domom.

Republikance je uzdrmao niz pobjeda demokrata na izvanrednim izborima, a Trumpove posljednje dvije godine mandata mogle bi postati komplicirane ako demokrati ostvare većinu u Zastupničkom domu.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
SAD američki kongres donald trump kongres sad zakon o biračima

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ