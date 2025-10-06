Španjolska potvrdila pojavu bolesti kvrgave kože kod goveda

Chaideer MAHYUDDIN / AFP

Španjolska je potvrdila prvi slučaj zarazne bolesti kvrgave kože na stočnoj farmi u Kataloniji te će krenuti s usmrćivanjem životinja kako bi spriječila njezino širenje, priopćile su španjolske i katalonske vlasti tijekom vikenda.

Podijeli

Oglas

Bolest kvrgave kože utvrđena je na farmi sa 123 mliječne junice u mjestu Castello d'Empuries u Gironi, nakon što su tri životinje 1. listopada pokazale simptome, izvijestilo je španjolsko ministarstvo poljoprivrede.

Veterinarske službe provode mjere kontrole, koje uključujuću usmrćivanje svih životinja na farmi. Pojačan je i nadzor nad još dvije farme s ukupno više od 1.200 životinja.

Španjolske vlasti ograničile su kretanje stoke u promjeru 20 kilometara od žarišta bolesti i uspostavile područje nadzora promjera 50 kilometara kako bi obuzdale širenje bolesti, priopćilo je ministarstvo.

Francuske vlasti navele su da su uspostavile zonu nadzora u blizini granice sa Španjolskom.

Francuska i Italija zabilježile su od kraja lipnja 143 slučaja zaraze bolešću kvrgave kože, prema francuskim podacima.

Virusna bolest kvrgave kože prenosi se ubodom insekata, izaziva plikove i smanjuje proizvodnju mlijeka kod goveda. Ne predstavlja rizik za ljude, ali često dovodi do zabrane trgovine i ekonomskih gubitaka, napominje Reuters.