Potvrdio rođak

Srbin pronađen mrtav nakon požara u klubu na skijalištu

N1 Info
04. sij. 2026. 10:30
Švicarska
MAXIME SCHMID / AFP

Stefan Ivanović (31) iz Srbije pronađen je mrtav nakon požara u noćnom klubu Le Constellation u švicarskom skijalištu Crans-Montana.

Njegova obitelj identificirala je tijelo uz pomoć DNK analize. U klubu je radio kao zaštitar. Mobilni telefon nestalog Stefana bio je dostupan još nekoliko sati nakon tragedije što je obitelji davalo nadu.

Da se ipak ostvario najgori scenarij potvrdio je njegov rođak za Kurir.

"Broj nestalih osoba raste iz minute u minutu. Obitelji i dalje prijavljuju nestale članove na Staru godinu za koje sumnjaju da su bili u baru koji je izgorio. Nažalost, siguran sam da je broj žrtava puno veći nego što se nagađalo", rekao je Stefanov rođak.

Službeno su, prema informacijama od subote, identificirane četiri žrtve stradale u strašnom požaru u novogodišnjoj noći. Poginulo je najmanje 40 osoba, a 119 je ozlijeđeno. Mnogi se vode kao nestali, prenosi Dnevnik.hr.

Teme
Crans-Montana požar Švicarska

