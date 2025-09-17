Oglas

Pogledajte ponovno

Optička iluzija koja je zbunila internet. Što mislite da je na slici?

N1 Slovenija
17. ruj. 2025. 08:30
Mačka ili svinja?
Screenshot/Reddit

Među korisnicima Reddita prilično je uzbuđenje izazvala nedavno objavljena optička iluzija.

Iako se u početku čini da je na fotografiji svinja, u stvarnosti to nije tako. Na njoj se, naime, skriva druga životinja.

Mnogi ljudi najprije vide svinju, ponajviše zbog ružičaste boje i tamnih mrlja na zdepastom tijelu. Međutim, pažljivijim promatranjem, kada se fotografija poveća, izoštre se detalji koji otkrivaju mačje oči i rep.

"Rep je tamne boje i teško ga je primijetiti. Tamna mrlja prekriva lijevu stranu glave. Mačka nešto njuška po podu, pri čemu joj je njuška djelomično zaklonjena", dao je savjet jedan od korisnika onima koji mačku ne vide.

