IZBORI U MAĐARSKOJ
Što ako Orban opet pobijedi? Ovo je pet načina na koje bi Europska unija mogla reagirati
Europska unija razmatra korake za izvanredne situacije u slučaju da njezin dugogodišnji antagonist Viktor Orbán osvoji još jedan mandat na poziciji mađarskog premijera.
Postoji nekoliko ideja koje bi ga spriječile, a u nekim slučajevima i bilo kojeg drugog problematičnog čelnika, da ometa funkcioniranje Unije, izjavilo je za Politico desetero diplomata EU-a. Među prijedlozima su promjena načina glasanja, uskraćivanje dodatnih sredstava pa čak i isključenje.
"Poštovanje vladavine prava ključno je za pristup sredstvima EU", rekao je europski povjerenik za demokraciju, pravosuđe, vladavinu prava i zaštitu potrošača Michael McGrath, odgovarajući na pitanje o državama koje bi mogle biti pogođene strožim financijskim kaznama.
Mađarska izlazi na izbore 12. travnja, i iako Orbánova stranka Fidesz zaostaje za strankom Tisza Pétera Magyara za devet postotnih bodova, prema Politicovoj anketi, EU se priprema za scenarij u kojem Orbán pobjeđuje.
Orbán je već dugo trn u oku EU-a, a nedavno je blokirao zajam za Ukrajinu koji je odobrio još u prosincu. Za mnoge u vrhu EU to je bila crvena linija. "Nitko ne može ucjenjivati Europsko vijeće, nitko ne može ucjenjivati europske institucije", poručio je predsjednik Europskog vijeća António Costa novinarima. "Potpuno je neprihvatljivo ono što Mađarska radi."
Zatim su uslijedile optužbe da je Budimpešta tijekom rata u Ukrajini održavala kontakte s Moskvom, te da je mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó tijekom pauza na sastancima EU obavještavao svog ruskog kolegu Sergeja Lavrova.
Ako Orbán pobijedi na izborima, "rukavice će pasti", rekao je jedan visoki diplomat EU, koji je želio ostati anoniman kako bi mogao slobodno govoriti, kao i ostali u ovom tekstu.
"Mnogi smatraju da je pređena crvena linija [blokadom zajma Ukrajini] i da se nešto mora učiniti, ali nije jasno što", rekao je drugi diplomat.
"Recimo da će se rasprave o tome kako se nositi s Orbánom ponovno intenzivirati, uz iskreniju raspravu i možda kreativnije načine", rekao je treći diplomat.
Ako Orbán pobijedi, mišljenja su podijeljena o tome bi li se promijenio s novim mandatom. "Dovoljno je pametan, jedan od najpametnijih političara u Europskom vijeću, da zna gdje su granice", rekao je jedan visoki dužnosnik EU.
"Ne mislim da će se promijeniti", rekao je jedan diplomat. "On je trojanski konj. Bit EU je povjerenje, temelj Europe je suradnja."
Dakle, postoji nekoliko opcija o kojima se raspravlja ako Orbán pobijedi...
Promjena načina glasanja u EU
Jedna od opcija je proširiti primjenu kvalificirane većine (QMV), koja obično zahtijeva 55 posto država članica koje predstavljaju 65 posto ukupnog stanovništva EU, i na osjetljiva područja koja sada zahtijevaju jednoglasnost, poput vanjske politike ili dijelova dugoročnog proračuna EU (višegodišnji financijski okvir, MFF).
EU je i ranije bila kreativna u ovom pogledu. Kada su 2023. čelnici raspravljali o pregovorima s Ukrajinom, kojima se Budimpešta protivi, tadašnji njemački kancelar Olaf Scholz predložio je da Orbán napusti prostoriju, jer pravila EU dopuštaju da se jednoglasnost smatra postignutom i ako jedan čelnik nije prisutan.
Zašto bi to moglo uspjeti: Tri diplomata posebno su podržala ovu opciju, ističući rastuću spremnost da se odlučivanje u EU učini učinkovitijim povećanjem primjene kvalificirane većine.
Zašto možda neće uspjeti: Odustajanje od jednoglasnosti u više područja bilo bi golemo, jer je zajedničko djelovanje svih država temelj Unije.
Europa više brzina
Jedna od opcija je veća uporaba fleksibilnih formata, od neformalnih koalicija voljnih do pojačane suradnje manjih skupina država.
Zašto bi to moglo uspjeti: Takav pristup već se djelomično koristi, osobito u sigurnosnim pitanjima.
Zašto možda neće uspjeti: U konačnici, mnoge odluke i dalje zahtijevaju suglasnost svih 27 država članica.
Jača provedba i financijski pritisak
Druga opcija je agresivnija primjena mjera, poput uskraćivanja sredstava EU.
Zašto bi to moglo uspjeti: Mehanizam uvjetovanosti već postoji i mogao bi se dodatno ojačati u novom proračunu.
Zašto možda neće uspjeti: Postoje pravni i politički izazovi, uključujući potrebu jasne veze između kršenja i zlouporabe sredstava.
Suspenzija prava glasa
Europski parlament je 2018. pokrenuo članak 7, koji omogućuje suspenziju prava glasa države članice.
Zašto bi to moglo uspjeti: Sam proces stvara politički pritisak.
Zašto možda neće uspjeti: Potrebna je jednoglasnost ostalih država, što je teško postići.
Izbacivanje iz EU
Najdrastičnija i najmanje realna opcija.
Zašto bi to moglo uspjeti: Teoretski postoje pravne ideje kako bi se to moglo izvesti.
Zašto možda neće uspjeti: Takva mogućnost ne postoji u ugovorima EU, a imala bi ozbiljne geopolitičke posljedice.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare