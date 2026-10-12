Sud zabranio javno financiranje veličanja Trumpa uoči midterm izbora

"Nećemo stati sve dok ova administracija ne bude u potpunosti pozvana na odgovornost i dok se ne osigura da nijedan predsjednik, iz bilo koje stranke, više nikada ne može rasipati i zloupotrebljavati sredstva poreznih obveznika za propagandu", izjavila je predsjednica i izvršna direktorica organizacije Common Cause, Virginia Kase Solomón.