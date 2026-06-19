BEZ LJUDSKIH ŽRTAVA
Sudar dvaju vlakova sjeverno od Londona, više ozlijeđenih
Britanska prometna policija objavila je da odgovara na izvješća o koliziji dvaju vlakova oko 100 kilometara sjeverno od Londona, dok medijski napisi tvrde da je u incidentu ozlijeđeno više osoba.
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U videu objavljenom na društvenim mrežama može se vidjeti da je prednji dio jednog vlaka udario u stražnji dio drugog, no oba vlaka zadržala su se na tračnicama.
Hitne službe istočne Engleske rekle su da su poslale više timova, uključujući i zračnu hitnu pomoć, na mjesto kolizije na željezničkoj pruzi južno od Bedforda, te su pozvale ljude da izbjegavaju to područje.
Ministrica prometa Heidi Alexander rekla je da su hitne službe na mjestu događaja južno od Bedforda te je također pozvala javnost da se drži podalje.
Upravitelj željeznica East Midlands Railway rekao je da ostatak dana ne može pružati uslugu u i iz Londona, dok je Thameslink priopćio da su sve linije između Lutona i Bedforda blokirane zbog problema koji je pod istragom.
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