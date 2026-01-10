Sve manje i manje migranata traži azil u Europskoj uniji

Europska unija dosljedno je napredovala s reformom zakona o migracijama i azilu te je provela ključne dijelove zakonodavnog paketa, rekao je Brunner na prijelazu godine. To uključuje jaču zaštitu vanjskih granica i ubrzane postupke. Rezultati su jasno vidljivi: ilegalni prijelazi granice pali su za više od polovice od 2023. godine, rekao je povjerenik.