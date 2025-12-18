Europska unija uvodi nova pravila o migrantima

Komisija će pratiti situaciju u zemljama na popisu i u zemljama kandidatkinjama te reagirati ako se okolnosti promijene i može privremeno odlučiti da zemlja nije sigurna. U slučajevima kada su slučajevi neselektivnog nasilja geografski ograničeni, ta odluka mogla bi utjecati samo na dio teritorija zemlje ili se primjenjivati na jasno prepoznatljive kategorije osoba.