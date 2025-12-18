Europska unija uvodi nova pravila o migrantima

Pregovarači Vijeća EU-a i Europskog parlamenta postigli su privremeni politički dogovor o uredbi kojom se revidira koncept sigurne treće zemlje i koja omogućuje prebacivanje migranata u zemlju s kojom nemaju nikakvu vezu te prvi dogovor o popisu sigurnih zemalja podrijetla.
Na popisu sigurnih zemalja podrijetla su Bangladeš, Kolumbija, Egipat, Kosovo, Indija, Maroko i Tunis. Osobe koje dolaze iz sigurnih zemalja podrijetla teže će ostvarivati pravo na azil i njihovo vraćanje iz EU-a bit će lakše i jednostavnije.
Zemlje kandidatkinje za pristup EU-u također će se smatrati sigurnim zemljama podrijetla, osim ako relevantne okolnosti, poput neselektivnog nasilja u kontekstu oružanog sukoba, ne ukazuju na drugačije. Izuzeće će važiti i u slučajevima kada je stopa priznavanja azila osobama iz te zemlje na razini EU-a veću od 20 posto.
Komisija će pratiti situaciju u zemljama na popisu i u zemljama kandidatkinjama te reagirati ako se okolnosti promijene i može privremeno odlučiti da zemlja nije sigurna. U slučajevima kada su slučajevi neselektivnog nasilja geografski ograničeni, ta odluka mogla bi utjecati samo na dio teritorija zemlje ili se primjenjivati na jasno prepoznatljive kategorije osoba.
Status sigurne treće zemlje omogućuje državama članicama da odbace zahtjev za azilom ako podnositelj može dobiti učinkovitu zaštitu u zemlji koja se smatra sigurnom.
Prema dosadašnjim pravilima, da bi se taj koncept mogao primijeniti potrebno je dokazati da postoji neka veza između podnositelja zahtjeva i sigurne treće zemlje, npr. da ima rodbinu u toj zemlji ili da je radio ili studirao u njoj.
Sada utvrđivanje te veze više nije obvezno, što će omogućiti brže vraćanje migranata.
Prema novim pravilima, tranzit kroz treću zemlju kroz koju je migrant došao u EU može se smatrati dovoljnom vezom da se primjeni koncept sigurne treće zemlje.
U slučajevima kada se ne može utvrditi veza ili tranzit, koncept se može primijeniti kada postoji dogovor s trećom zemljom.
Ovaj privremeni politički dogovor suzakonodavaca sada formalno moraju potvrditi Vijeće i Europski parlament, a moći će se početi primjenjivati od 12. lipnja 2026. kada na snagu stupi novi pakt o migracijama.
