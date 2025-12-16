eurozastupnik za N1
Karlo Ressler: "Sustav migracija i azila je možda i u potpunosti propao"
Ovaj tjedan Europska unija poduzela je značajne korake u borbi protiv ilegalnih migracija, olakšavajući deportaciju tražitelja azila i neregularnih migranata. U Strasbourgu je s našom Majom Štrbac o njima razgovarao europarlamentarni zastupnik Karlo Ressler.
Oglas
Kombinacija strožih pravila za azil, lakše deportacije neregularnih migranata i sankcija protiv krijumčara obilježila je obnovljeni pritisak Europske unije na ilegalne migracije. Podsjećamo, zemlje EU-a dogovorile su se o zakonima koji će ubrzati postupke za azil i povećanje broja povrataka, dok je Europska komisija najavila novi režim sankcija protiv krijumčara ljudi.
Ključne promjene azilne politike za N1 je komentirao europarlamentarac iz redova HDZ-a Karlo Ressler:
"Pred Europom su velike promjene koje se tiču našeg sustava migracije i azila, sustava koji je, nažalost, pokazalo se to prošlih godina, poprilično doveden u pitanje, ako ne i u potpunosti propao u nekakvim naletima različitih oblika, praktički stihijskih nekontroliranih migracija."
Ressler je objasnio kako se u novom mandatu i Europske komisije i Europskog parlamenta vidi značajna promjena: "Komisija je u prvih 100 dana izašla s prijedlogom uredbe o povratcima, koji bi trebao nadopuniti migracijski pakt. Danas samo 20% onih osoba kojima se pravomoćno dokaže da nemaju pravo biti na teritoriju EU-a, svaki peti od njih zapravo i napusti europski teritorij. To dovodi u pitanje cijeli europski sustav migracija i azila, i zbog toga je upravo ideja i Europske komisije i sada nas u Europskom parlamentu bila to promijeniti. Kako? S jasnijim i čvršćim pravilima, s ubrzanim postupkom koji će propisati obvezu suradnje osoba trećih državljana koje se nalaze na europskom teritoriju nezakonito.
Što to znači za Hrvatsku?
"Za Hrvatsku je poprilično značajno ono što se događa s implementacijom migracijskog pakta, dakle, velikog paketa dogovora pet ključnih zakonodavnih prijedloga koji bi trebali uvesti više reda - i na vanjske granice EU-a, također, s bržim postupcima - s jednom trijažom između onih država koje u pravilu imaju veće stope priznavanja azila, dakle međunarodne zaštite, s jedne strane, i onih koji takva prava nemaju."
"U suštini, u političkom smislu, svjedočimo da u Europskoj uniji - ono što smo prije više godina zagovarali kao jedan zdravorazumski put, pristup čvršćih pravila, ozbiljnijeg shvaćanja migracija, uvažavanja i te sigurnosne dimenzije - danas postaje, polako, ali sigurno - jedan europski mainstream", dodaje Ressler, "Ključ je uvesti više reda u sustav."
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas