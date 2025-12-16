Karlo Ressler: "Sustav migracija i azila je možda i u potpunosti propao"

Ressler je objasnio kako se u novom mandatu i Europske komisije i Europskog parlamenta vidi značajna promjena: "Komisija je u prvih 100 dana izašla s prijedlogom uredbe o povratcima, koji bi trebao nadopuniti migracijski pakt. Danas samo 20% onih osoba kojima se pravomoćno dokaže da nemaju pravo biti na teritoriju EU-a, svaki peti od njih zapravo i napusti europski teritorij. To dovodi u pitanje cijeli europski sustav migracija i azila, i zbog toga je upravo ideja i Europske komisije i sada nas u Europskom parlamentu bila to promijeniti. Kako? S jasnijim i čvršćim pravilima, s ubrzanim postupkom koji će propisati obvezu suradnje osoba trećih državljana koje se nalaze na europskom teritoriju nezakonito.