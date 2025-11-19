Kako se odbija azil u SAD-u? Imigranti sve češće upadaju u "deportacijske zamke"

Istovremeno, sustav imigracijskih sudova prolazi kroz dramatične promjene. Trumpova administracija otpustila je gotovo 90 sudaca, uglavnom onih koji su više od prosjeka odobravali azil. Neki su bili na konzervativnim „crnim listama“ koje ih označavaju kao previše liberalne. Unutar sudova, zaposlenici govore o strahu, pritiscima i gubitku osjećaja pravde; mnogi ažuriraju životopise i razmišljaju o odlasku. Suci i odvjetnici opisuju da im posao postaje moralno nepodnošljiv.