Kako se odbija azil u SAD-u? Imigranti sve češće upadaju u "deportacijske zamke"

U imigracijskim sudovima diljem SAD-a, pod administracijom Donalda Trumpa, migranti koji dolaze na rutinska ročišta sve češće završavaju u unaprijed pripremljenim zamkama za deportaciju.
Oglas
Vladini odvjetnici i ICE agenti koordiniraju uhićenja danima unaprijed – vode tablice s popisima osoba čiji se predmeti mogu brzo odbaciti, a tijekom ročišta međusobno izmjenjuju poruke o tome kada sudac odbaci predmet kako bi agenti mogli odmah intervenirati, piše The Independent.
Nakon odbacivanja zahtjeva za azil, migrante u hodnicima dočekuju agenti u civilu. Mnogi nemaju odvjetnika, nemaju kaznene evidencije i jednostavno su slijedili proceduru pojavljivanja na sudu. Scene su često kaotične i emocionalno teške – vrisci obitelji, borbe s agentima i djeca koja gledaju kako im roditelje odvode.
ICE agents RAID a Lowes parking lot in Greensboro, NC..— American AF 🇺🇸 (@iAnonPatriot) November 19, 2025
Did you vote for this..?? pic.twitter.com/Lew4TzKZxG
Dramatične promjene imigracijskih sudova
Istovremeno, sustav imigracijskih sudova prolazi kroz dramatične promjene. Trumpova administracija otpustila je gotovo 90 sudaca, uglavnom onih koji su više od prosjeka odobravali azil. Neki su bili na konzervativnim „crnim listama“ koje ih označavaju kao previše liberalne. Unutar sudova, zaposlenici govore o strahu, pritiscima i gubitku osjećaja pravde; mnogi ažuriraju životopise i razmišljaju o odlasku. Suci i odvjetnici opisuju da im posao postaje moralno nepodnošljiv.
Trumpova administracija uvela je agresivne kvote, uputila suce da se strože drže postupka te dovela stotine vojnih odvjetnika kako bi se ubrzalo odlučivanje o azilnim predmetima, što pravni stručnjaci nazivaju opasnim jer ti odvjetnici nemaju iskustva s imigracijskim pravom.
ICE raid in a club.— Mila Joy (@Milajoy) November 14, 2025
I voted for this.
pic.twitter.com/X9iGNMdi0K
Sve veći strah od uhićenja
Zbog sve većeg straha od uhićenja, sve više migranata pokušava izbjeći osobne dolaske ili u potpunosti izbjegava sud. Broj dobrovoljnih povrataka u matične zemlje naglo je porastao. Pravna pomoć je teško dostupna jer su ukinuta sredstva za besplatnu pravnu potporu, a organizacije poput American Gateways sada rade iz improviziranih ureda na parkiralištima ispred sudova.
Zagušeni i politizirani imigracijski sudovi potaknuli su migrante da se obraćaju saveznim sudovima, podnoseći tisuće zahtjeva za puštanje iz pritvora – no ti sudovi imaju ograničene ovlasti i također postaju preopterećeni.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas