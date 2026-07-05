Stiže novo zatopljenje: Evo kada će temperature prijeći 35 stupnjeva

I za sutra prognoziramo djelomično sunčano vrijeme. Mjestimice može biti povećane naoblake, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu gdje i dalje postoji mogućnost za malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro umjerena bura koja će danju oslabjeti i okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Noć ugodno svježa, osobito u unutrašnjosti gdje će minimalna temperatura biti između 14 i 19°C, a na moru od 19 do 24°C. Najviša dnevna temperatura između 26 i 29°C, duž obale i na otocima koji stupanj viša.