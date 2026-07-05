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VREMENSKA PROGNOZA

Stiže novo zatopljenje: Evo kada će temperature prijeći 35 stupnjeva

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05. srp. 2026. 08:07
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29.06.2026., Zagreb - Vrhunac toplinskog vala, nakon cega slijedi zahladenje. Photo: Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL

Za nama je još jedna ugodna noć, osobito u unutrašnjosti zemlje gdje je temperatura rano jutros bila od 11 do 16°C, po gorskim kotlinama i niža. Na Jadranu ima umjerene i jake bure uz minimalnu temperaturu između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.

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U nastavku dana na Jadranu pretežno sunčano, a nešto više oblaka povremeno očekujemo u kopnenim krajevima gdje poslijepodne ili navečer ponegdje može pasti malo kiše ili kraći pljusak. Prema kraju dana mala mogućnost za pljusak će postojati i na sjevernom dijelu Jadrana. Vjetar na kopnu slab, u Slavoniji i umjeren sjeverozapadni. Duž obale će prijepodne puhati umjerena, mjestimice i pojačana bura koja će poslijepodne okrenuti na umjeren i pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 28 do 33°C.

I za sutra prognoziramo djelomično sunčano vrijeme. Mjestimice može biti povećane naoblake, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu gdje i dalje postoji mogućnost za malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro umjerena bura koja će danju oslabjeti i okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Noć ugodno svježa, osobito u unutrašnjosti gdje će minimalna temperatura biti između 14 i 19°C, a na moru od 19 do 24°C. Najviša dnevna temperatura između 26 i 29°C, duž obale i na otocima koji stupanj viša.

Nastavak tjedna će polako donijeti novo zatopljenje pa bi iz dana u dan temperatura zraka trebala rasti. Sredinom tjedna će u cijeloj Hrvatskoj ponovno biti preko 30, a do kraja tjedna mjestimice i preko 35 Celzijevih stupnjeva. Pritom je još u početku moguć i pokoji pljusak, prije svega na kopnu, ali će svaki sljedeći dan ta pojava biti sve rjeđa i sve manje vjerojatna.

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