Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout via REUTERS

​Ruske snage osvojile su dva sela u Donecku na istoku Ukrajine, objavila je u nedjelju ruska novinska agencija RIA pozivajući se na ministarstvo obrane.

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Osvojeno je selo Vasjutinske, nekoliko kilometara od utvrđenog grada Kramatorska i selo Toreck, jugozapadno od grada Družkivke.

Ukrajinska strana nije objavila nikakve vijesti vezano za ta dva naselja.

Rusija polako napreduje zapadno u Donecku na liniji bojišta dugačkoj 1200 kilometara.

Ukrajinska blogerska stranica DeepState, koja se služi otvorenim izvorima na obje strane, objavila je da su ruske snage napredovale kod Ilinivke kod grada Kostiantivke.

Također je izvijestila o ruskom napredovanju kod Časiv Jara, zapadno od grada Bahmuta koji su ruske snage nakon teških borbi osvojile 2023. godine.

Glavni stožer ukrajinske vosjke je u večernjem izvješću objavio da su snage Kijeva odbile 24 napada oko Kostiantivke, Ilinivke i drugih mjesta.