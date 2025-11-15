Tajvan na COP30 u Brazilu predstavlja najambiciozniji klimatski plan u Aziji

Tajvan, otočna zemlja bogate povijesti, tehnoloških inovacija i prirodnih ljepota, danas je na čelu jedne od najvažnijih globalnih borbi – klimatske tranzicije.
Iako formalno nije članica Pariškog sporazuma, Tajvan je razvio jedan od najdetaljnijih i najambicioznijih klimatskih planova u Aziji – “2035 NDC 3.0” – koji postavlja jasne ciljeve i mehanizme za smanjenje emisija stakleničkih plinova i prilagodbu klimatskim rizicima do 2035. godine.
Ministarstvo okoliša Tajvana najavilo je predstaviti svoj strateški zeleni plan idući tjedan na svjetskom godišnjem klimatskom summitu, COP30 u Belému u Brazilu.
U posljednjem desetljeću Tajvan je trpio velike štete od učestalih ekstremnih vremenskih događaja povezanih s klimatskim promjenama. Snažni tajfuni poput Fung-wonga i Haigasa donijeli su teške poplave, evakuacije tisuća ljudi i smrtne slučajeve.
Tajvanski ministar okoliša Peng Chi-ming naglašava:
“Klimatske promjene brzo mijenjaju globalnu gospodarsku strukturu i rizični krajolik. Kao odgovoran član međunarodne zajednice, Tajvan aktivno doprinosi globalnim naporima za ograničavanje porasta temperature na 1,5 °C.”
Plan “2035 NDC 3.0” uključuje energetsku tranziciju, financiranje, zelenu industriju, digitalnu transformaciju, prilagodbu, participaciju i rodnu ravnopravnost.
Tajvan koristi COP30 kako bi međunarodnoj zajednici pokazao svoju tranzicijsku strategiju, iako nije član UNFCCC-a.
Ciljane su velike redukcije emisija stakleničkih plinova, s planiranim smanjenjem od 38% ± 2% u odnosu na 2005. godinu do 2035., čime Tajvan postaje jedna od najambicioznijih azijskih ekonomija po pitanju klimatske politike.
Masivna energetska tranzicija podrazumijeva ubrzani razvoj offshore vjetroelektrana, solarnih mreža, pametnih energetski
mreža te istraživanje niskougljičnih goriva, prateći rast industrijskih potreba u sektoru poluvodiča u kojem je Tajvan svjetski lider.
Uvodi se sustav određivanja cijene ugljika koji uključuje naknade za velike emitere i potiče ulaganja u čiste tehnologije, stvarajući domaće tržište niskougljičnih rješenja.
Plan sadrži 20 prioritetnih programa koji obuhvaćaju proširenje mreže vjetroelektrana na moru, razvoj naprednih solarnih sustava, tehnologija hvatanja i skladištenja CO₂, digitalizaciju energetskih sustava, električnu mobilnost te zelenu gradnju i energetsku učinkovitost.
Sudjelovanje u COP30 nije samo prilika za predstavljanje domaćih postignuća već i poziv međunarodnoj zajednici za uključivanje Tajvana u zajedničke napore pod geslom „Global Mutirão“, što znači zajedničku akciju za spas planeta.
