Tajvan na COP30 u Brazilu predstavlja najambiciozniji klimatski plan u Aziji

Iako formalno nije članica Pariškog sporazuma, Tajvan je razvio jedan od najdetaljnijih i najambicioznijih klimatskih planova u Aziji – “2035 NDC 3.0” – koji postavlja jasne ciljeve i mehanizme za smanjenje emisija stakleničkih plinova i prilagodbu klimatskim rizicima do 2035. godine.