Peović: Evropske elite vole "nositi" umiveno lice koje predstavlja politički centar, ali prvom prilikom skidaju masku kada je potrebno održati privilegije

Katarina Peović komentirala je na svom Facebook profilu novi savez stranaka desnog centra u Europskom parlamentu u koju spada i HDZ i ekstremne desnice koji bi mogao ukinuti prihvaćene klimatske politike i izaći u susret krupnim korporacijama.
"Kako se moglo i predvidjeti desnica se u Evropskom parlamentu ujedinjuje i radi protiv radništva i protiv klime, za očuvanje profita i privilegija najbogatijih. A naša "ljevica" (SDP, Možemo) je von der Leyen ljetos pomogla da dobije novi mandat, lažući nas da je to "manje zlo" jer da će nas ona braniti od najcrnije desnice", piše Katarina Peović.
"Danas stranačka grupacija desnog centra, u kojoj je i HDZ, formira većinu s ekstremnom desnicom kako bi ukinuli politike za zaštitu klime, okoliša, radničkih prava. Desnica te poteze pravda onim klasičnim lažima koje i u nas slušamo od ekonomskih liberala - da će tim potezima EU biznis biti "konkurentniji", te da se tako "pojednostavljuje" poslovanje i ukida "nepotrebna birokracija".
Ostvaruju se želje "poduzetnika", dok se žrtvuje klima i ljudska prava. Naravno da je njima "lakše poslovati" kada ne moraju paziti na okoliš i kada mogu besramno eksploatirati radnike", dodaje.
"I sad socijaldemokrati otvoreno priznaju da ovakav savez EPP-a i ekstremne desnice podsjeća na tridesete godine prošlog stoljeća - kada su konzervativci i liberali surađivali s Hitlerom i pomogli nacistima da se domognu vlasti!
No što se moglo očekivati kada znamo da ekstremna desnica bezrezervno i uvijek stoji uz fosilni kapital i svaki drugi kapital, da će baš uvijek dignuti ruku za interese elita. Zato i promoviraju sulude teze o tome da ne postoje klimatske promjene", kaže.
"Evropske elite vole "nositi" umiveno lice koje predstavlja politički centar, ali prvom prilikom skidaju masku kada je potrebno održati svoje privilegije, business as usual.
Interese tih elita zastupaju baš svi, samo neki manje a drugi više otvoreno. Radni narod Evrope treba imati svoje predstavnike u EU parlamentu - one koji će beskompromisno braniti interese većine, a ne bogate manjine", zaključuje Katarina Peović.
