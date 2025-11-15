Peović: Evropske elite vole "nositi" umiveno lice koje predstavlja politički centar, ali prvom prilikom skidaju masku kada je potrebno održati privilegije

"Kako se moglo i predvidjeti desnica se u Evropskom parlamentu ujedinjuje i radi protiv radništva i protiv klime, za očuvanje profita i privilegija najbogatijih. A naša "ljevica" (SDP, Možemo) je von der Leyen ljetos pomogla da dobije novi mandat, lažući nas da je to "manje zlo" jer da će nas ona braniti od najcrnije desnice", piše Katarina Peović.