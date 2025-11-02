Trump: Xi Jinping je svjestan "posljedica" eventualne invazije na Tajvan

Predsjednik SAD-a Donald Trump, u intervjuu emitiranom u nedjelju na CBS-u, ustvrdio je da njegov kineski kolega Xi Jinping razumije "posljedice" eventualne kineske invazije na Tajvan, odbivši odgovoriti hoće li Sjedinjene Države braniti otok u slučaju napada.
"Znat ćete ako se to dogodi, a on razumije odgovor na to pitanje", odgovorio je Trump u vezi intervencije Sjedinjenih Država u slučaju potencijalnog vojnog napada Pekinga na Tajvan, dodajući da kineski čelnik razumije "posljedice" takve intervencije.
Peking tvrdi da ima suverenitet nad otokom, dok je istodobno Washington i dalje najveći zagovornik njegove samostalnosti.
President Donald Trump says Taiwan "never even came up" when he spoke with Chinese President Xi Jinping during his trip to Asia last week.— 60 Minutes (@60Minutes) November 2, 2025
When @NorahODonnell asks about his plan if China invades Taiwan, the president tells 60 Minutes: "I can't give away my secrets." pic.twitter.com/L6GweX0KWx
"Ne mogu otkriti svoje tajne"
Ipak, Donald Trump je samo nekoliko dana ranije rekao da tijekom sastanka s Xi Jinpingom u četvrtak u Južnoj Koreji Tajvan "uopće nije ni spomenut". "O toj temi se nije raspravljalo", dodao je. U intervjuu od petka, a emitiranom u nedjelju na CBS-ovoj emisiji „60 minuta“, dodao je da ne može "otkriti svoje tajne", navodeći da je "s drugom stranom u kontaktu".
Američki predsjednik je također izjavio da su Xi Jinping i njegova delegacija "otvoreno izjavili" da "neće ništa poduzimati dok je Trump predsjednik, jer su svjesni posljedica".
Samostalnost Tajvana i dalje je predmet spoticanja između Kine i Sjedinjenih Država, a to su pitanje, čini se, dvojica predsjednika izbjegavali tijekom posljednjeg sastanka, usredotočujući se radije na ublažavanje trgovinskog rata između Washingtona i Pekinga.
