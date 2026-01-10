"Teenage civilizacija": Pribičević objašnjava zašto se Trump poziva na Monroeovu doktrinu

Kako piše Pribičević u svojoj objavi, Monroeova doktrina iz 1823. nije izraz američke snage, nego nesigurnosti. Mladi SAD tada još nije hegemon, nema vojni ni pomorski kapacitet za nametanje međunarodnog poretka, ali se suočava s realnom prijetnjom povratka europskih sila u Južnu i Latinsku Ameriku nakon Napoleonovih ratova. Doktrina se zato ne gradi kao institucionalni sustav, nego kao identitetska izjava: zapadna hemisfera proglašava se zatvorenom za europske intervencije, dok se Amerika obvezuje da se neće miješati u europske poslove.