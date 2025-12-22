Trump najavio novu "Zlatnu flotu" ratnih brodova, novu klasu nazvao Trump: "Bit će 100 puta bolji od bilo kojih na svijetu"

Američki predsjednik Donald Trump na novinarskoj konferenciji s ministrom rata Peteom Hegsethom najavio je izgradnju novih "najubojitijih" ratnih brodova.
Oglas
Donald Trump se medijima obratio u West Palm Beachu na Floridi. Na konferenciji za novinare bili su i američki ministar rata Pete Hegseth, ministar mornarice John Phelan te prvi čovjek diplomacije, Marco Rubio.
Trump je govor započeo najavom izgradnje nove ratne flote. Najavio je nove nosače aviona, podmornice, razarače i ostale ratne brodove.
Najavio je novu klasu ratnih brodova američke mornarice koje opisuje kao „bojne brodove“. Rekao je da očekuje kako će američka vlada nabaviti 25 novih plovila, koja bi se trebala zvati bojni brodovi klase Trump. Riječ je o još jednom primjeru Trumpova rebrandiranja ili preoblikovanja dijelova državnog aparata prema vlastitom imidžu, piše New York Times.
Predsjednik Trump naglašava da želi da se ti brodovi izgrade brzo. Najavio je da će se sljedeći tjedan na Floridi sastati s obrambenim izvođačima kako bi razgovarao o ubrzavanju proizvodnih rokova. „Jer su prespori“, rekao je Trump. „Ne proizvode ih dovoljno brzo“, dodao je, istaknuvši da je spreman kazniti tvrtke koje „ne rade dobar posao“. Također je rekao da administracija planira „srediti“ i sjedište američke mornarice.
Predsjednik Trump dao je do znanja da će novi brodovi biti projektirani s umjetnom inteligencijom, rekavši da će umjetna inteligencija biti „velik faktor“ kada je riječ o tim plovilima. Dodao je kao će imati projektile, ali i lasere.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas