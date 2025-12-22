Trump najavio novu "Zlatnu flotu" ratnih brodova, novu klasu nazvao Trump: "Bit će 100 puta bolji od bilo kojih na svijetu"

Predsjednik Trump naglašava da želi da se ti brodovi izgrade brzo. Najavio je da će se sljedeći tjedan na Floridi sastati s obrambenim izvođačima kako bi razgovarao o ubrzavanju proizvodnih rokova. „Jer su prespori“, rekao je Trump. „Ne proizvode ih dovoljno brzo“, dodao je, istaknuvši da je spreman kazniti tvrtke koje „ne rade dobar posao“. Također je rekao da administracija planira „srediti“ i sjedište američke mornarice.