On je najbogatiji kralj na svijetu: 17.000 kuća, 38 privatnih aviona, 300 automobila i 52 pozlaćena broda

Najbogatiji monarh na svijetu, s procijenjenom neto vrijednošću između 30 i 70 milijardi dolara, kontrolira više od 17.000 ugovora o najmu nekretnina samo u Bangkoku te 40.000 diljem zemlje. Posjeduje 38 privatnih zrakoplova, 300 automobila i 52 pozlaćena broda.

Ključni detalji o bogatstvu kralja Mahe Vajiralongkorna:

Portfelj nekretnina: Kralj kontrolira približno 6.560 hektara zemljišta na Tajlandu, s 17.000 nekretnina u Bangkoku, uključujući poslovne zgrade, hotele i odmarališta, što generira značajan prihod od najma, prenosi Mirror.

Upravljanje imovinom: Ima izravnu kontrolu nad Crown Property Bureauom, koji upravlja njegovim golemim portfeljem zemljišta, nekretnina i investicija.

Investicije: Posjeduje značajan udio u Siam Commercial Bank (blizu 23 %) i Siam Cement Group (33 %), koje su među najvećim financijskim i industrijskim kompanijama na Tajlandu.

Ekstravagantan način života: Njegova imovina uključuje flotu od 38 privatnih zrakoplova i helikoptera, više od 300 luksuznih automobila i 52 pozlaćena broda koji se koriste za ceremonije.

Dragocjenosti: Posjeduje golemu kolekciju nakita, uključujući i Zlatni jubilarni dijamant od 545,67 karata.

Dok neki izvještaji navode saudijsku kraljevsku obitelj kao najbogatiju, više izvora potvrđuje da je kralj Maha Vajiralongkorn najbogatiji pojedinačni monarh.