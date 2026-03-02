LUKSUZAN ŽIVOT
On je najbogatiji kralj na svijetu: 17.000 kuća, 38 privatnih aviona, 300 automobila i 52 pozlaćena broda
Najbogatiji monarh na svijetu, s procijenjenom neto vrijednošću između 30 i 70 milijardi dolara, kontrolira više od 17.000 ugovora o najmu nekretnina samo u Bangkoku te 40.000 diljem zemlje. Posjeduje 38 privatnih zrakoplova, 300 automobila i 52 pozlaćena broda.
Ključni detalji o bogatstvu kralja Mahe Vajiralongkorna:
Portfelj nekretnina: Kralj kontrolira približno 6.560 hektara zemljišta na Tajlandu, s 17.000 nekretnina u Bangkoku, uključujući poslovne zgrade, hotele i odmarališta, što generira značajan prihod od najma, prenosi Mirror.
Upravljanje imovinom: Ima izravnu kontrolu nad Crown Property Bureauom, koji upravlja njegovim golemim portfeljem zemljišta, nekretnina i investicija.
Investicije: Posjeduje značajan udio u Siam Commercial Bank (blizu 23 %) i Siam Cement Group (33 %), koje su među najvećim financijskim i industrijskim kompanijama na Tajlandu.
Ekstravagantan način života: Njegova imovina uključuje flotu od 38 privatnih zrakoplova i helikoptera, više od 300 luksuznih automobila i 52 pozlaćena broda koji se koriste za ceremonije.
Dragocjenosti: Posjeduje golemu kolekciju nakita, uključujući i Zlatni jubilarni dijamant od 545,67 karata.
Dok neki izvještaji navode saudijsku kraljevsku obitelj kao najbogatiju, više izvora potvrđuje da je kralj Maha Vajiralongkorn najbogatiji pojedinačni monarh.
