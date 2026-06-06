Tenzije u Britaniji nakon smrti 18-godišnjaka, uključio se i Vance: "Neuspjeh zaustavljanja masovne invazije migranata"

"Henry Nowak umro je na isti način na koji umire jedna civilizacija: napušten, s lisicama koje su mu stavile vlasti koje mu nisu vjerovale niti su marile za njega, te optužen za zločine iz mržnje koje nije počinio", napisao je Vance na društvenoj mreži X. "Svaki put kada se izgubi život poput njegova, ispravna reakcija, jedina reakcija, jest pravedni gnjev."