Tisuće ljudi kod Stonehengea ritualno obilježile zimski solsticij

Tisuće ljudi okupile su se u nedjelju oko Stonehengea kako bi dočekale izlazak Sunca na zimski solsticij, najkraći dan u godini, prenio je BBC.
Sunce je izišlo nešto poslije 8 sati po GMT-u iznad prapovijesnog kamenog kruga u okrugu Wiltshireu, na jugozapadu Engleske. Gotovo 8500 ljudi sudjelovalo je u simboličnim ritualima kojima su obilježili tu posebnu priliku. Mnogi su bili u kostimima, a neki su pjevali i svirali bubnjeve.
Jedna obitelj rekla je za BBC da su se probudili u dva sata ujutro kako bi automobilom došli iz Nottinghama na taj događaj.
"Jednostavno je lijepo sudjelovati u tome", rekla je kći Bella Ridley-Thompson. "Ipak je riječ o ceremoniji, stoga je lijepo svečano se odjenuti i iskazati malo poštovanja."
Mnogi ljudi svakog ljeta i zime, na najdulji i najkraći dan u godini, posjećuju Stonehenge, smatrajući to duhovnim iskustvom. Zimski solsticij mnogi slave kao vrijeme obnove jer se Sunce počinje ponovno penjati i dani postaju sve dulji.
