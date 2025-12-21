Tisuće ljudi kod Stonehengea ritualno obilježile zimski solsticij

Sunce je izišlo nešto poslije 8 sati po GMT-u iznad prapovijesnog kamenog kruga u okrugu Wiltshireu, na jugozapadu Engleske. Gotovo 8500 ljudi sudjelovalo je u simboličnim ritualima kojima su obilježili tu posebnu priliku. Mnogi su bili u kostimima, a neki su pjevali i svirali bubnjeve.