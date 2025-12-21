Oglas

Kostimi, bubnjari, rituali

Tisuće ljudi kod Stonehengea ritualno obilježile zimski solsticij

Hina
21. pro. 2025. 19:22
Revellers do yoga as they attend winter solstice celebrations at the Stonehenge stone circle, near Amesbury, Britain, December 21, 2025.
REUTERS/Isabel Infantes

Tisuće ljudi okupile su se u nedjelju oko Stonehengea kako bi dočekale izlazak Sunca na zimski solsticij, najkraći dan u godini, prenio je BBC.

Sunce je izišlo nešto poslije 8 sati po GMT-u iznad prapovijesnog kamenog kruga u okrugu Wiltshireu, na jugozapadu Engleske. Gotovo 8500 ljudi sudjelovalo je u simboličnim ritualima kojima su obilježili tu posebnu priliku. Mnogi su bili u kostimima, a neki su pjevali i svirali bubnjeve.

Jedna obitelj rekla je za BBC da su se probudili u dva sata ujutro kako bi automobilom došli iz Nottinghama na taj događaj.

"Jednostavno je lijepo sudjelovati u tome", rekla je kći Bella Ridley-Thompson. "Ipak je riječ o ceremoniji, stoga je lijepo svečano se odjenuti i iskazati malo poštovanja."

Mnogi ljudi svakog ljeta i zime, na najdulji i najkraći dan u godini, posjećuju Stonehenge, smatrajući to duhovnim iskustvom. Zimski solsticij mnogi slave kao vrijeme obnove jer se Sunce počinje ponovno penjati i dani postaju sve dulji.

Teme
Duhovno iskustvo Izlazak sunca Rituali Stonehenge Zimski solsticij

