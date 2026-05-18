Sumud flotila

VIDEO / Izrael oteo sestru irske predsjednice: "Okupacijske snage otele su me s mog broda"

N1 Info
18. svi. 2026. 17:16
Organizatori flotile brodova s ​​pomoći za Gazu objavili su u ponedjeljak da su se izraelske snage ukrcale na jedan od njihovih brodova, a da su s drugim brodom u istočnom Sredozemlju izgubili kontakt.

Brodovi Globalne flotile Sumud isplovili su u četvrtak treći put, iz južne Turske, nakon što je Izrael u međunarodnim vodama presreo ranije pokušaje dostave pomoći Gazi.

Dr. Margaret Connolly, sestra irske predsjednice Catherine Connolly, jedna je od najmanje šestero od ukupno 15 irskih sudionika Globalne flotile Sumud prema Gazi koje je pritvorio Izrael, tvrde organizatori, javlja Al Jazeera.

Flotila je objavila videosnimke Margaret i još petero sudionika, za koje se čini da su unaprijed snimljene u slučaju njihova pritvaranja.

U svojoj videosnimci objavljenoj na internetskoj stranici Global Flotille rekla je:

„Ako gledate ovaj video, to znači da su me izraelske okupacijske snage otele s mog broda u flotili i da me sada ilegalno drže u izraelskom zatvoru.

Vrlo sam ponosna što sudjelujem u ovoj flotili – ovo je dosad najveća.”

Teme
catherine connolly globalna flotila sumud humanitarna pomoć irska izrael pojas gaze presretanje brodova

