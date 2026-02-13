Oglas

Tri skijaša poginula u lavini u francuskom skijalištu Val d'Isere

13. velj. 2026. 18:51
A chopper flies over Val-d’Isere, in the French Alps on December 13, 2025
OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Tri skijaša poginula su nakon što ih je odnijela lavina u luksuznom francuskom alpskom skijalištu ⁠Val ​d'Isere u petak, rekao je novinarima Cedric ​Bonnevie, zadužen za staze u tom mjestu.

Cedric Bonnevie rekao je da je jedna žrtva francuski državljanin, dok su drugi stranci. Dodao je da se incident istražuje. Mediji pišu da se incident dogodio izvan uređenih skijaških staza.

Čini se da se jedna od žrtava našla u lavini visoko na planinskoj strmini, a da je preostalih dvoje bilo u skupini pet skijaša, uključujući i profesionalnog vodiča, niže na planini na mjestu s kojeg nisu vidjeli kako se približava katastrofa.

Nije poznato što je izazvalo lavinu, rekao je Bonnevie. Meteo France, nacionalna meteorološka služba, u četvrtak je to područje stavila pod crveno upozorenje zbog rizika od lavina.

Teme
Alpe Lavina Skijanje izvan staza Upozorenje na lavinu Žrtve

