Ustavni sud očitovao se oko inicijative predsjednika Skupštine Grada Zagreba

Matej Mišić 3. je veljače od Ustavnog suda zatražio da se obrati javnosti priopćenjem u kojem bi iznio ustavnopravno stajalište o ograničavanju prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, što je, kako smatra, posljedica vladinog zaključka u vezi s organizacijom dočeka hrvatske rukometne reprezentacije.