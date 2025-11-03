Troje poginulo, osmero nestalo u lavini na himalajskom vrhu

Troje alpinista, među kojima i jedan strani državljanin, poginulo je, a još osmero ih se vodi kao nestali nakon što je lavina pogodila ekspediciju na jednom himalajskom vrhu u Nepalu, priopćila je policija u ponedjeljak.
Među nestalima na planini Yalung Ri Himal, koja se uzdiže na 5630 metara nadmorske visine u okrugu Dolakha, sjeveroistočno od Katmandua, petero je stranih državljana, rekao je za Reuters policijski službenik Gyan Kumar Mahato. Nacionalnosti poginulih i nestalih stranaca zasad nisu poznate.
Četvero ozlijeđenih penjača prebačeno je u obližnje selo, a potraga za nestalima - u kojoj sudjeluju i helikopteri- i dalje traje, dodao je Mahato.
„Na teren smo također poslali spasilačke timove vojske i policije te čekamo daljnji razvoj situacije“, rekao je.
Planina Yalung Ri nalazi se u dolini Rolwaling na sjeveroistoku Nepala, a penjači se tamo suočavaju s izazovnim uvjetima koji uključuju stijene, led i snijeg.
