ALARMANTNA SITUACIJA
Trump gubi podršku i kod Amerikanaca u ruralnim dijelovima zemlje
Podrška američkom predsjedniku Donaldu Trump pada u ruralnim dijelovima zemlje dok cijene goriva i hrane rastu, pokazuju rezultati ankete Reuters/Ipsos.
Brian Rauch, stanovnik gradića Stevensville u saveznoj državi Montani, osjeća povećanje cijena goriva u 50-ak kilometara dugim vožnjama od mjesta prebivališta do svog liječnika.
Također, primijetio je i porast cijena hrane, a kao veteran ratnog zrakoplovstva ne vidi smisao američko-izraelskog rata protiv Irana.
To su neki od razloga zbog kojih 42-godišnjak sve manje odobrava Donalda Trumpa za kojeg je glasao na posljednjim trima predsjedničkim izborima.
U veljači 2025. potpora iznosila 60 posto
Rauch, piše Reuters, dio je sve većeg broja stanovnika ruralne Amerike koji su nezadovoljni Trumpovim vodstvom.
Prema anketi Reuters/Ipsos provedenoj od 3. do 8. lipnja, podrška koju Trump uživa među ruralnim stanovništvom je u lipnju pala na rekordno nisku razinu od 50 posto.
U veljači 2025., nedugo nakon što je Trump stupio na dužnost, ona je iznosila 60 posto.
Neodobravanje Trumpovih politika pak je u ruralnim krajevima naraslo s 34 posto veljači 2025. na 48 posto, prema anketi u kojoj je sudjelovao 4531 odrasli Amerikanac diljem zemlje.
Internetska anketa je imala marginu pogreške od tri postotna boda za ljude u ruralnim krajevima i dva postotna boda za Amerikance općenito.
Nezadovoljstvo je znakovito jer je riječ o glasačkom bloku koji je čvrsto podržavao Trumpa u njegovim predsjedničkim kampanjama te bi moglo imati posljedice za Trumpovu Republikansku stranku na međuizborima u studenom na kojima brani tijesne većine u Kongresu.
Prema analizi izlaznih anketa Istraživačkog centra Pew, Trump je među ruralnim biračima osvojio 40 postotnih bodova više od svojih demokratskih suparnika na izborima 2024., za razliku od 2020. kada je to bio 31 postotni bod i 2016. kada je to bilo 25 postotnih bodova.
Općenito odobravanje Trumpa koje iznosi 35 posto je također bližu najnižem u njegovoj političkoj karijeri, pri čemu većina Amerikanaca strahuje od nastavka povećanja cijena goriva potaknutog ratom u Iranu, pokazala je najnovija anketa Reuters/Ipsos.
Nezadovoljstvo Trumpom potiče i njegovo upravljanje porastom životnih troškova i američkim gospodarstvom, pokazuju prikupljeni podaci.
"Ugrožava veze s trgovinskim partnerima"
Svega 31 posto ruralnih ispitanika je reklo da odobrava način na kojim Trump upravlja tim pitanjima dok 61 posto njih to ne odobrava.
Oko 45 posto ruralnih ispitanika je u veljači 2025. odobravalo Trumpovo upravljanje pitanjima rasta troškova života, a 43 posto to nije činilo.
Rauch, koji radi za neprofitnu organizaciju koja pomaže vojnim veteranima da se prilagode civilnom životu, kazao je da ustrajno podupire Trumpa otkako se prvi put kandidirao za predsjednika 2016.
No, kazao je da njegovo sve nepredvidljivije ponašanje u ovom mandatu ugrožava veze s trgovinskim partnerima te da bi moglo dodatno povećati svakodnevne troškove Amerikanaca.
Zabrinut je i zbog brzog proširenja podatkovnih centara u Montani koje bi moglo ugroziti pristup vodi.
Ruralni Amerikanci bi mogli biti izloženiji porastu cijena goriva jer u prosjeku voze više od urbanih Amerikanaca, prema saveznim podacima.
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