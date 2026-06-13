Što ako se Trump ipak odluči za invaziju na otok od kojeg živi Iran?

Ako bi Teheran izgubio kontrolu nad Khargom, iranski izvoz nafte ne bi potpuno stao, ali bi bio ozbiljno poremećen, što bi dodatno povećalo pritisak na iransko gospodarstvo. Na otoku se nalaze neki od najvećih iranskih spremnika za naftu, završne točke izvoznih naftovoda, terminali za ukrcaj nafte u dubokim vodama, kao i vojne i protuzračne obrambene instalacije, prenosi Euronews.