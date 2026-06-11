Samo 16 od 186 svjetskih čelnika starije je od Donalda Trumpa: Tko su najstariji, a tko najmlađi?

Pitanja o njegovoj dobi i sposobnosti obnašanja dužnosti prate Trumpa otkako je u siječnju 2025., sa 78 godina, postao najstarija osoba ikada inaugurirana za predsjednika Sjedinjenih Država. U medijima su se pojavile fotografije i izvješća o modricama na njegovoj ruci, otečenim gležnjevima i osipu na vratu, no njegov liječnik te je simptome ocijenio bezopasnima. Trumpov ured potvrdio je da mu je dijagnosticirana kronična venska insuficijencija, čest poremećaj cirkulacije kod starijih osoba, ali Bijela kuća inzistira na tome da stanje nije ozbiljno i da je predsjednik sposoban obnašati dužnost.