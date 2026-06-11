najstariji ima 93 godine
Samo 16 od 186 svjetskih čelnika starije je od Donalda Trumpa: Tko su najstariji, a tko najmlađi?
Najstariji svjetski čelnik ima 93 godine, a najmlađi 36. Trump je pri samom vrhu dobne ljestvice.
Donald Trump, koji će u nedjelju svoj 80. rođendan proslaviti UFC borbom na travnjaku Bijele kuće, jedan je od najstarijih šefova država na svijetu, pokazuje analiza koju je u utorak objavio Pew Research Center.
Prema podacima, samo je 16 svjetskih čelnika među 186 država članica Ujedinjenih naroda starije od Trumpa. Na vrhu popisa nalaze se kamerunski predsjednik Paul Biya (93) i saudijski kralj Salman bin Abdulaziz Al Saud (90). Najmlađi svjetski čelnik, nepalski premijer Balen Shah, ima 36 godina. Shah, koji je ujedno i reper, izabran je nakon prosvjeda koje su predvodili mladi, a koji su doveli do pada prethodne vlade, piše Forbes.
Sedam od deset najstarijih svjetskih čelnika dolazi iz afričkih zemalja: Kameruna, Malavija, Obale Bjelokosti, Ekvatorijalne Gvineje, Zimbabvea, Republike Kongo i Ugande.
Od 16 čelnika starijih od Trumpa, gotovo polovica vodi zemlje koje organizacija Freedom House klasificira kao „neslobodne” na temelju političkih prava i građanskih sloboda njihovih građana.
Žele dobnu granicu
Istraživanje Pewa iz 2023. pokazalo je da Trump, koji je postao najstarija osoba inaugurirana za predsjednika u povijesti SAD-a, nije u dobi u kojoj većina Amerikanaca želi svog vođu. Najveći udio ispitanika, njih 49 posto, smatra da bi idealan američki predsjednik trebao biti osoba u pedesetima. Slijede kandidati u šezdesetima, koje preferira 24 posto ispitanika. Samo tri posto Amerikanaca reklo je da bi željelo predsjednika starijeg od 70 godina.
Velika većina Amerikanaca, njih 79 posto, također podupire uvođenje dobnih ograničenja za izabrane dužnosnike, iako Ustav SAD-a trenutačno ne propisuje gornju dobnu granicu za obnašanje dužnosti.
Pitanja o njegovoj dobi i sposobnosti obnašanja dužnosti prate Trumpa otkako je u siječnju 2025., sa 78 godina, postao najstarija osoba ikada inaugurirana za predsjednika Sjedinjenih Država. U medijima su se pojavile fotografije i izvješća o modricama na njegovoj ruci, otečenim gležnjevima i osipu na vratu, no njegov liječnik te je simptome ocijenio bezopasnima. Trumpov ured potvrdio je da mu je dijagnosticirana kronična venska insuficijencija, čest poremećaj cirkulacije kod starijih osoba, ali Bijela kuća inzistira na tome da stanje nije ozbiljno i da je predsjednik sposoban obnašati dužnost.
Trump se također suočava s pozivima na veću transparentnost nakon što je odlučio rezultate svojih liječničkih pregleda zadržati u tajnosti. Tijekom drugog mandata podvrgnut je četirima liječničkim pregledima. Dok su prethodni predsjednici redovito objavljivali detaljna zdravstvena izvješća, Trumpova izvješća često sadrže malo konkretnih informacija.
Mentalna spremnost
Kritičari također tvrde da Trump nema mentalne sposobnosti potrebne za obnašanje predsjedničke dužnosti. Navode verbalne pogreške, neobične javne izjave, objave na društvenim mrežama kasno navečer, zabrinutost zbog njegova temperamenta i znakove umora, uključujući trenutke kada je izgledalo kao da drijema tijekom javnih događanja. Posljednji takav incident dogodio se tijekom treće utakmice NBA finala u Madison Square Gardenu u ponedjeljak navečer.
Trump tvrdi da tijekom tih trenutaka ne spava, nego jednostavno dulje drži oči zatvorenima jer to, kako kaže, smatra „vrlo opuštajućim”.
Kada su ga tijekom drugog mandata pitali o njegovim godinama, uglavnom je odgovarao kako je iznimno energičan i zdrav za svoju dob. U siječnju je jednom novinaru rekao da mu je „zdravlje savršeno”, a nakon pregleda u vojnoj bolnici Walter Reed u svibnju objavio je na društvenim mrežama da je „sve prošlo SAVRŠENO”.
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