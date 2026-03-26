Trump: Iran očajnički želi postići sporazum

Donald Trump tvrdi da Iran „toliko očajnički želi postići dogovor”, ali da se „boje to reći jer misle da će ih ubiti vlastiti narod”.
Govoreći na republikanskom prikupljanju sredstava u Washingtonu, Trump je inzistirao da Iran „pregovara” sa Sjedinjenim Državama u vezi s sukobom na Bliskom istoku.
Također je rekao da „nikada nije postojao čelnik neke zemlje koji je manje želio taj posao nego što je to slučaj s čelnikom Irana”, piše SkyNews.
Izjave američkog predsjednika dolaze nakon što je Iran ranije odbacio mirovni plan koji je predložila Bijela kuća, nazvavši zahtjeve „pretjeranima”.
To je potaknulo Trumpa da zaprijeti kako će „osloboditi pakao” nad Iranom ako ne prihvati poraz, dodajući da će ta zemlja biti „pogođena jače nego ikada prije”.
