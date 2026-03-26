Oglas

najavio nove udare

Trump: Iran očajnički želi postići sporazum

author
N1 Info
|
26. ožu. 2026. 07:16
reuters
REUTERS/Ken Cedeno

Donald Trump tvrdi da Iran „toliko očajnički želi postići dogovor”, ali da se „boje to reći jer misle da će ih ubiti vlastiti narod”.

Oglas

Govoreći na republikanskom prikupljanju sredstava u Washingtonu, Trump je inzistirao da Iran „pregovara” sa Sjedinjenim Državama u vezi s sukobom na Bliskom istoku.

Također je rekao da „nikada nije postojao čelnik neke zemlje koji je manje želio taj posao nego što je to slučaj s čelnikom Irana”, piše SkyNews.

Izjave američkog predsjednika dolaze nakon što je Iran ranije odbacio mirovni plan koji je predložila Bijela kuća, nazvavši zahtjeve „pretjeranima”.

To je potaknulo Trumpa da zaprijeti kako će „osloboditi pakao” nad Iranom ako ne prihvati poraz, dodajući da će ta zemlja biti „pogođena jače nego ikada prije”.

Teme
Donald Trump Iran

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ