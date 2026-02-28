Oglas

gradonačelnik New Yorka

Mamdani: Napadi SAD-a i Izraela na Iran predstavljaju katastrofalnu eskalaciju nezakonitog rata agresije

author
N1 Info
|
28. velj. 2026. 19:44
napad na Iran
via REUTERS / WANA

Gradonačelnik New Yorka, demokrat Zohran Mamdani, osudio je američko-izraelski napad na Iran kao "nezakoniti rat agresije" u poruci koju je objavio na društvenoj mreži X.

Oglas

"Današnji vojni napadi na Iran — koje su proveli Sjedinjene Američke Države i Izrael — predstavljaju katastrofalnu eskalaciju nezakonitog rata agresije. Bombardiranje gradova. Ubijanje civila. Otvaranje novog ratišta. Amerikanci to ne žele. Ne žele još jedan rat radi promjene režima. Žele olakšanje od krize troškova života. Žele mir", napisao je Zohran Mamdani.

"Usredotočen sam na to da svaki Njujorčanin bude siguran. U kontaktu sam s našim policijskim povjerenikom i službama za izvanredne situacije. Poduzimamo proaktivne korake, uključujući pojačanu koordinaciju među agencijama i povećane ophodnje na osjetljivim lokacijama iz predostrožnosti", dodao je.

"Također se želim izravno obratiti iranskim Njujorčanima: vi ste dio tkiva ovoga grada — naši ste susjedi, vlasnici malih poduzeća, studenti, umjetnici, radnici i lideri zajednice. Ovdje ćete biti sigurni", poručio je njujorški gradonačelnik.

Teme
Eskalacija sukoba Mir SAD i Izrael Sigurnost Njujorčana Vojni napadi na Iran Zohran Mamdani

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ