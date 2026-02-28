Mamdani: Napadi SAD-a i Izraela na Iran predstavljaju katastrofalnu eskalaciju nezakonitog rata agresije

Gradonačelnik New Yorka, demokrat Zohran Mamdani, osudio je američko-izraelski napad na Iran kao "nezakoniti rat agresije" u poruci koju je objavio na društvenoj mreži X.
"Današnji vojni napadi na Iran — koje su proveli Sjedinjene Američke Države i Izrael — predstavljaju katastrofalnu eskalaciju nezakonitog rata agresije. Bombardiranje gradova. Ubijanje civila. Otvaranje novog ratišta. Amerikanci to ne žele. Ne žele još jedan rat radi promjene režima. Žele olakšanje od krize troškova života. Žele mir", napisao je Zohran Mamdani.
Today’s military strikes on Iran — carried out by the United States and Israel — mark a catastrophic escalation in an illegal war of aggression. Bombing cities. Killing civilians. Opening a new theater of war. Americans do not want this. They do not want another war in pursuit…— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 28, 2026
"Usredotočen sam na to da svaki Njujorčanin bude siguran. U kontaktu sam s našim policijskim povjerenikom i službama za izvanredne situacije. Poduzimamo proaktivne korake, uključujući pojačanu koordinaciju među agencijama i povećane ophodnje na osjetljivim lokacijama iz predostrožnosti", dodao je.
"Također se želim izravno obratiti iranskim Njujorčanima: vi ste dio tkiva ovoga grada — naši ste susjedi, vlasnici malih poduzeća, studenti, umjetnici, radnici i lideri zajednice. Ovdje ćete biti sigurni", poručio je njujorški gradonačelnik.
