Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je predsjednik Volodimir Zelenski jedina osoba kojoj se ne sviđa predloženi plan Washingtona za okončanje rata, dok oni oko njega podržavaju projekt.
"Mislio sam da smo s Rusijom vrlo blizu postizanja dogovora. Mislio sam da smo s Ukrajinom vrlo blizu postizanja dogovora. Zapravo, osim predsjednika Zelenskog, njegov narod je volio koncept dogovora", rekao je Trump u četvrtak kako prenosi Ukrajinska pravda.
"Četiri ili pet dijelova"
Prema Trumpovim riječima, američki plan sastoji se od "četiri ili pet dijelova". Priznao je da je proces pregovora težak, budući da dokument predviđa podjelu teritorija.
Trump je također usporedio diplomatske napore sa svojim poslovnim iskustvom, napominjući da je postizanje okončanja rata u Ukrajini tisuću puta teže od sklapanja ugovora o nekretninama.
Trump last month dispatched Dan Driscoll to Kyiv to secure Zelenskyy’s buy-in. Instead he found a deeply uneasy Ukrainian administration and a group of European ambassadors stunned by the proposals. One described the briefing as “nauseating”.https://t.co/uiMUZGkzEi pic.twitter.com/XgNAPXI3Ne— Julia Davis (@JuliaDavisNews) December 11, 2025
Trump: SAD samo zarađuje od rata
- prosinca Trump se pohvalio da pod njegovim predsjedanjem SAD ne samo da ne troše novac na podršku Ukrajini u njezinom ratu protiv Rusije, već zapravo zarađuju od toga.
Kremlj je pozdravio nedavne izjave američkog predsjednika, uključujući tvrdnje o ruskoj prednosti na bojnom polju u Ukrajini i o nemogućnosti članstva Ukrajine u NATO-u.
Trump je prethodno tvrdio da je Rusija pristala na "mirovni plan", dok ga predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski nije ni pročitao.
