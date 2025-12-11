Ovih deset čestih navika vozača skraćuju radni vijek automobila

Kočenje lijevom nogom, brza vožnja preko uspornika prometa…
Carbuzz je prikupio deset uobičajenih vozačkih navika koje značajno skraćuju vijek trajanja vaših omiljenih BMW-a, Volkswagena, Toyota, Renaulta, Peugeota…i ozbiljno utječu na kućne financije, prenosi HAK Revija.
Pustite motor da radi u praznom hodu
Mit je da se motor mora zagrijati u praznom hodu. Motor se sporije zagrijava kada nije pod opterećenjem, stoga ga nije dobra ideja pustiti u praznom hodu. Najbolji način da motor postigne pravu temperaturu je lagana vožnja. Rad u praznom hodu samo produžava proces.
Kočenje lijevom nogom
U automobilu s automatskim mjenjačem nije dobra ideja kočiti lijevom nogom. Ako kočite lijevom nogom dok ubrzavate desnom nogom, to opterećuje mjenjač i povećava trošenje.
Prekomjerna upotreba spojke
Važno je ne pretjerati sa spojkom na automobilu s ručnim mjenjačem. Nepravilna upotreba skratit će vijek trajanja spojke. Stoga biste spojku trebali koristiti samo kada mijenjate brzine i pokrećete automobil.
Nepravilna upotreba kočnica
Ako više koristite za održavanje brzine, radite krivo. Kada nepravilno koristite kočnice, one se pregrijavaju i brže troše. Umjesto kočenja, možete prebaciti u nižu brzinu ili bolje isplanirati vožnju pravovremenim podizanjem papučice gasa.
Brza vožnja preko ležećih policajaca
Brza vožnja preko ležećih policajaca može oštetiti kotače i ovjes.
Vožnja maksimalnom brzinom
Motor automobila dizajniran je za maksimalnu brzinu. Većina proizvođača ugradila je sigurnosnu marginu. Međutim, ako vozite maksimalnom brzinom kada motor nije na pravoj temperaturi, riskirate njegovo oštećenje. Stoga je važno voziti velikim brzinama tek nakon što motor radi neko vrijeme.
Previše goriva u rezervoaru
Nikada ne punite automobil s više goriva nego što je potrebno. Ako napunite automobil previše goriva, spremnik se može preliti i oštetiti druge dijelove automobila.
Dugotrajno parkiranje
Gume će se istrošiti, male životinje mogu ući u automobil, a kočioni diskovi će zahrđati. Automobil se mora voziti. Zato biste to trebali činiti barem jednom tjedno.
Preopterećenje automobila
Nikada nije dobra ideja preopteretiti automobil. Ovjes, gume i amortizeri bit će pod većim opterećenjem. Motor će također morati više raditi i trošiti više goriva. Automobil je dizajniran da podnese maksimalnu nosivost. Preveliko prekoračenje će istrošiti automobil.
Gledajte cestu
Mnogi vozači imaju tendenciju gledati u suvozača dok razgovaraju, listati poruke na mobitelu. Ne činite to, prije svega zbog sigurnosti, a potom i zbog zdravlja svog vozila. Tako možete previdjeti rupe na cesti, ležeće policajce…, i punom brzinom naletjeti na njih, piše Revija.
