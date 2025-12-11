Oglas

Obavijest DIRH-a

Iz popularne trgovine povlači se proizovd: Provjerite jeste li ga kupili

N1 Info
11. pro. 2025. 08:34
Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda TORTILLA PŠENIČNA 6X25CM 370g HRUSTY, TORTILLA PŠENIČNA MAXX 12X25CM 780g HRUSTY, TORTILLA PŠENIČNA 8X20CM 320g HRUSTY, svih rokova trajanja, zbog u sadržaju navedenog neodobrenog prehrambenog aditiva kalcijevog sorbata.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Detalji o opozivu proizvoda dostupni su na web stranici subjekta.

Podaci o proizvodu:

  • Proizvođač: DOO PIP NOVI SAD; Novi Sad, Srbija
  • Maloprodaja: Konzum plus d.o.o., Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

Državni inspektorat Konzum proizvodi tortilje

