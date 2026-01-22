Trump "ne vidi" kineske vjetroelektrane, evo što kaže statistika

Kina je obranila razvoj svoje energije vjetra i ponovno potvrdila svoju predanost promicanju globalne zelene i niskougljične tranzicije, nakon kritika američkog predsjednika Donalda Trumpa iznesenih na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma.
„Kineski napori u borbi protiv klimatskih promjena te u promicanju razvoja i primjene obnovljivih izvora energije u svijetu očiti su svima“, rekao je Guo Jiakun, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova, na redovnoj konferenciji za novinare, prenosi Reuters.
Donald Trump u svom je govoru svjetskim elitama u Davosu u Švicarskoj izjavio da Kina proizvodi gotovo sve vjetroturbine, ali da on „nije uspio pronaći nijednu vjetroelektranu u Kini“, pritom nazivajući kineske kupce „glupima“.
Prema analitičkom izvješću o zemlji koje je američka Uprava za energetske informacije (EIA) objavila u svibnju 2025., Kina je samo u 2024. godini dodala 76 gigavata kapaciteta energije vjetra. Zapravo, grafikon EIA-e pokazuje da 16 % ukupne proizvodnje električne energije u Kini dolazi iz vjetra, piše Forbes.
Kina ujedno ima veći kapacitet energije vjetra i sunca nego bilo koja druga zemlja na svijetu, s dvostruko više kapaciteta u izgradnji nego ostatak svijeta zajedno. Prema Globalnom izvješću o energiji vjetra za 2024. koje je objavilo Globalno vijeće za energiju vjetra, vjetroenergetska baza Jiuquan, ponekad poznata i kao Gansu, najveća je kopnena koncentracija vjetroelektrana na svijetu.
Gansu trenutačno ima više od 7.000 vjetroturbina u pogonu koje proizvode više od 10 gigavata električne energije, što je dovoljno za opskrbu oko 7,5 milijuna kućanstava. Kineska Nacionalna energetska administracija navodi da će, po dovršetku projekta, Gansu proizvoditi više od 20 GW električne energije, dovoljno za napajanje 15 milijuna kućanstava i pokrivanje tisuća četvornih kilometara.
Ukupni kapacitet proizvodnje energije vjetra u Kini iznosi 561 GW, što je više nego trostruko u odnosu na Sjedinjene Američke Države, koje su na drugom mjestu iza Kine, te čini 48 % ukupnog svjetskog kapaciteta energije vjetra.
Energija vjetra zauzima važno mjesto u globalnom energetskom portfelju. Trenutačno čini oko 10 % svjetske proizvodnje električne energije, a projekcije EIA-e ukazuju na porast na 15 % do 2030. godine. U Europi energija vjetra čini 20 % ukupne proizvodnje električne energije, u usporedbi s 12 % u Sjedinjenim Američkim Državama i gotovo 10 % u Kini.
Ukupna globalna proizvodnja električne energije iz vjetra iznosi oko 2.900 teravatsati, što je dovoljno za višestruko pokrivanje potreba kućanstava za električnom energijom. Treba napomenuti da se najveći dio svjetske potrošnje električne energije odvija u komercijalnom i industrijskom sektoru. Posebno je važno istaknuti da je Kina postavila više vjetroturbina nego bilo koja druga zemlja na svijetu.
