Trump "ne vidi" kineske vjetroelektrane, evo što kaže statistika

Kina ujedno ima veći kapacitet energije vjetra i sunca nego bilo koja druga zemlja na svijetu, s dvostruko više kapaciteta u izgradnji nego ostatak svijeta zajedno. Prema Globalnom izvješću o energiji vjetra za 2024. koje je objavilo Globalno vijeće za energiju vjetra, vjetroenergetska baza Jiuquan, ponekad poznata i kao Gansu, najveća je kopnena koncentracija vjetroelektrana na svijetu.